Un chien mord un policier et deux passants à Renens

Un chien de type molosse a mordu trois personnes devant un centre commercial à Renens lundi dernier en fin d'après-midi, indique dans un communiqué la Police vaudoise.

L'animal était attaché, avec un autre chien du même type, sans surveillance. L’un de ces deux molosses a d'abord mordu deux personnes qui se rendaient dans ce magasin. Une patrouille, intriguée par l'attroupement qui s'était formé, est immédiatement intervenue. La femelle âgée de 4 ans est alors parvenue à se libérer avant de mordre à la jambe un des gendarmes de la patrouille .

Un peu plus tard, le propriétaire des animaux, un ressortissant espagnol de 22 ans domicilié dans la région, est arrivé et a repris le contrôle des deux chiens. Une enquête pénale et une enquête administrative sont en cours afin de donner les suites à cette affaire. Les trois blessés ont reçu des soins médicaux.