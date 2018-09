Un coffret pour comprendre le Dézaley en dix millésimes

Il y a toujours un mystère dans les grands vins. «On ne sait toujours pas pourquoi certains mariages entre un cépage et un terroir donnent des couples mythiques. Le chasselas et le Dézaley en forment un, comme le nebbiolo et le Barolo, le sauvignon et le sancerre.» François Murisier, ancien responsable de la viticulture à Changins et ancien président de Vinea, explique que, pour faire un grand vin, il faut «trois conditions: une reconnaissance historique, un maintien de l’excellence même dans les millésimes difficiles et une capacité au vieillissement hors norme.»

L’occasion de vérifier cette dernière est donnée par les Frères Dubois, à Cully, qui vinifient depuis 2000 un Dézaley Marsens de gastronomie, le Vase No 4, qui remporte toujours de beaux prix aux concours auxquels il participe. Ils ont sorti ce jeudi un coffret avec dix millésimes de ce vin, de 2006 à 2015, en cent exemplaires numérotés.

Jeunes et vieux

Les Dubois font figure de nouveaux venus dans ce Lavaux où les vignerons accumulent les générations. L’arrière-grand-père est descendu de Mézières en 1827 pour travailler aux domaines de la Ville de Lausanne avant de racheter à la Tour de Marsens. Le grand-père (et son frère) a vinifié dès 1947. Et il a toujours conservé des bouteilles de son Dézaley. Avec le père, Christian, la tradition a continué. Malgré les difficultés de trésorerie que peut engendrer un tel stock, les fils Frédéric et Grégoire, et leur investisseur Daniel Rey, continuent de mettre de côté un gros contingent de ce Dézaley haut de gamme. Le chiffre est secret mais il avoisinerait le millier de bouteilles annuels et, «on l’augmente plutôt», explique Frédéric.

Chez eux, donc, la vente de vieux millésimes est donc une affaire qui marche. D’autres vignerons le font moins intensément (lire ci-contre). Le tout pour une clientèle de connaisseurs qui sait combien le chasselas, en vieillissant, joue au caméléon pour devenir un vin complexe, structuré, mais qui garde toujours sa fraîcheur.

Le Vase No 4 en tant que telle a commencé avec le millésime 2000, un chasselas parcellaire des plus vieilles vignes en Dézaley, élevé six mois sur lies avec remontage régulier, filtration puis passage de douze mois dans ce grand foudre de 6000 litres vieux de quarante ans.

On commence par le 2014, sauvé de la drosophile après une année chaude. Un nez de tilleul, de miel, encore un peu discret, une bouche en pêche de vigne avant une finale plus exotique. On y retrouve ce qu’on ne cessera de déguster tout au long de la série, ce gras qui enrobe sans adoucir, cette fraîcheur élégante et jamais acide, cette petite amertume finale qui signe les grands chasselas. Le 2013, année difficile, semble presque plus jeune que son cadet, entre thé fumé et acacia, mais il reste droit dans ses bottes, élégant. Le capricieux 2012 hésite entre mangue et épices, minéral, rond, avec une première touche d’arômes tertiaires. Le précoce 2011 l’est moins au nez, où il se montre encore un poil discret, avec des touches d’hydromel et de silex. La bouche est toastée, intense et longue.

Deux grandes années

Arrive ensuite le 2010, né d’une année changeante. Mais quelle jeunesse encore, un vrai gamin qui joue de sa richesse avec légèreté, qui sent les amandes et le pain grillé. Le 2009 est plus évolué, avec des arômes de coing, de miel et une bouche d’une immense complexité. Comme le dit Alexandre Truffer, rédacteur en chef adjoint de «Vinum», «il y a toujours cette cohérence entre le nez et le palais.»

«Quand ils m’ont fait goûter le 2008 à l’époque, avoue Daniel Rey, je m’étais dit que l’année serait à oublier. Mais Christian Dubois m’a dit d’attendre, qu’il serait extraordinaire avec les années.» Il est certes plus mince que d’autres millésimes, avec une touche pétrolée, mais il offre une belle longueur, des touches d’ananas, un caractère. 2007, plus humide, sent les champignons, le sous bois, le curry. La bouche est sèche, fraîche. Et 2006, menacé de pourriture noble, il en tire une amplitude, une race, une structure, avec son côté fruits confits et miel. Et on finit par 2015, «selon la tradition», disent les Dubois. Ou pour garder la surprise de ce grand millésime en devenir, élégant, complexe, fin. On se réjouit déjà de le retrouver dans quinze ans.

Coffret verticale 2006-2015 550?fr. www.lfd.ch

(24 heures)