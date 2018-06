Un condamné et un acquitté pour le même acte sexuel

L’affaire, hors norme, illustre les difficultés auxquelles la justice est confrontée face à des soupçons d’agression sexuelle, en l’absence de preuve matérielle. Accusé d’avoir violé une cliente d’un club lausannois, le Buzz, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2010, un ex-videur albanais, âgé de 42 ans aujourd’hui, est sanctionné de 4 ans de prison en 2015. Il se disait innocent. En appel au Tribunal cantonal, en juin 2016, un rebondissement rarissime se produit: la justice apprend que le petit frère du condamné, plus jeune de 13 ans, avait remplacé son aîné lors de la nuit en cause. Le condamné n’était donc pas au Buzz ce soir-là. La procédure est suspendue.

Le 30 mai dernier, le cadet se présente au Tribunal correctionnel de Lausanne. L’accusation n’a pas varié. La procureure Sandrine Chardonnens requiert 4 ans de prison, comme un autre magistrat l’avait fait au premier procès. Mais cette fois les juges acquittent, au bénéfice du doute, le nouvel accusé. Selon lui, c’était une relation consentie. La plaignante, actuellement âgée de 30 ans, a déposé un appel. Le ministère public aussi.

Le chemin qui mène à cette situation ubuesque est tortueux. Après la nuit au Buzz, la plaignante avait décrit un homme aux dents de devant écartées. Comme le petit frère. L’aîné, lui, a une dentition normale. Mais, quand les enquêteurs montrent sa photo à la jeune femme, elle déclare reconnaître son agresseur. Un air de famille a sans doute mené à cette confusion. Un procureur classe l’affaire, reprise par le procureur général adjoint Franz Moos, qui porte l’accusation au procès de septembre 2015. Il requiert 4 ans de prison, la cour le suit.

Après le coup de théâtre en appel en 2016, Franz Moos mène l’enquête qui vise désormais le frère cadet. L’avocat du nouveau prévenu, Me Patrick Michod, obtient la récusation du magistrat. «La Chambre des recours pénale a estimé qu’il ne pouvait pas enquêter à charge et à décharge alors qu’il était convaincu de la réalité de l’agression», commente le défenseur. Sandrine Chardonnens reprend alors le flambeau.

Les juges au Buzz Club

Pourquoi le Tribunal de Lausanne a-t-il acquitté le deuxième accusé, alors que le premier avait été condamné pour les mêmes faits? Les juges se sont rendus dans la discothèque. La configuration des lieux a jeté le doute. «La plaignante explique qu’elle était dans les toilettes. Elle déclare qu’elle se rhabillait et que, tout d’un coup, un homme s’est trouvé devant elle, sans forcer pour entrer. Or c’est impossible. Les WC sont tellement petits qu’on ne peut entrer par surprise sans que la porte ne heurte la personne qui est dedans. En outre, il y a beaucoup de passage. Une agression à cet endroit est invraisemblable», explique Me Michod.

Et comment l’homme serait-il entré sans l’accord de la plaignante? À l’aide d’une clé carrée, selon l’acte d’accusation. «Mon client, qui était là pour une aide d’un soir, n’avait reçu aucune instruction. Il ne pouvait pas savoir où se trouvait cette clé, qui se trouvait derrière le bar», souligne l’avocat. D’autres questions se posent. En 2010, l’aîné n’avait pas parlé de son petit frère, dont la situation en Suisse n’était pas régularisée. «Mon client est aujourd’hui marié, il vit et travaille à Lausanne», relève Me Michod. Mais pourquoi le cadet a-t-il attendu si longtemps pour parler? «Si mon client avait indiqué à l’époque avoir entretenu une relation consentie avec la plaignante, il est évident que le procureur chargé du dossier à ce moment ne l’aurait pas cru.» Le magistrat était en effet convaincu de l’existence d’une agression lors du premier procès, d’où sa récusation pour la nouvelle affaire, rappelle l’avocat.

La procureure Sandrine Chardonnens ne communique pas les arguments de son appel. Me Coralie Devaud, avocate de la plaignante, n’entre pas non plus dans le détail. Mais le récent jugement ne l’impressionne pas: «Ma cliente a été déclarée crédible au premier procès. Elle l’a toujours été. Nous allons nous battre pour démontrer sa crédibilité et pour qu'elle soit reconnue comme victime lors de cette nuit au Buzz.» (24 heures)