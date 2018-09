Un corbeau pointe un déficit démocratique au Mont-sur-Lausanne

Réactions politiques partagées

Les propos tenus dans la lettre anonyme envoyée aux partis du Mont-sur-Lausanne commencent à agiter la vie politique. Le prochain Conseil communal s’en fera sans doute l’écho. En attendant, le syndic prépare les questions qui lui seront sans doute posées. Pour Jean-Pierre Sueur, le corbeau «connaît bien les rouages politiques mais pas le Syndicat d’améliorations foncières (SAF)». «Il s’est constitué sur décret du Conseil d’État, dans un cadre légal où l’influence des anciennes familles du Mont n’est pas possible.» Et de préciser que le rôle du comité directeur du SAF, dont trois municipaux sont membres, ainsi qu’un conseiller communal, se limite «à une gestion simple, soit financière interne, organisationnelle et de compte rendu». En revanche, le syndic reconnaît que le SAF a manqué de transparence. «Ils auraient dû se montrer davantage au public, dit Jean-Pierre Sueur. C’est ce manque qui aboutit à la situation d’aujourd’hui.»



Du côté des partis, les réactions divergent mais tous déplorent l’anonymat de ce corbeau. Le PS et l’UDC indiquent devoir encore se réunir avant de se prononcer sur le contenu de la lettre. En revanche, la formation Le Mont citoyen semble se frotter les mains. Leur projet de registre des intérêts au Conseil communal avait été enterré par la majorité du Conseil. Il pourrait bien revenir. «Le contenu de cette lettre est digne d’intérêt et nous l’avons publié sur notre site», dit Yolanda Muller Chabloz, qui appelle à davantage de transparence.



Au PLR, Daniel Besson estime que l’auteur «n’a pas compris la différence entre le SAF et la politique communale». Il souligne que tout a été fait dans un cadre légal. Il en va de même à l’Entente montaine. Stephan Leoni ajoute: «Le Mont est en pleine transition démographique et il faudra qu’on arrive à réunir les anciens et les nouveaux habitants.»