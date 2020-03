Un crowdfunding pour racheter le Moulin de Cugy

Réaménagé de manière spectaculaire en 2012, le Moulin de Cugy est à vendre. Que les habitués du Resto du Moulin, du boucher-traiteur ou de la boulangerie se rassurent: l’opération n’a – et n’aura – aucun impact sur la présence et les activités des équipes en place. Elle ne touchera pas non plus les locataires des six appartements intégrés au complexe.

La vente n’était d’ailleurs pas prévue. C’est la découverte du concept de la jeune société lausannoise Imvesters qui a incité le propriétaire à se séparer de son bien. Les fonds récupérés seront en l’occurrence réinvestis dans d’autres projets. La particularité de cette vente est que le Moulin aura désormais plusieurs copropriétaires. Imvesters applique le principe du crowdfunding, ou financement participatif, au monde de l’immobilier. «C’est notre côté Robin des Bois: nous voulons démonter la barrière d’accès à ce monde», a expliqué le cofondateur, Nicolas Krauer, lors d’une récente présentation. L’investissement minimal demandé est de 100'000 francs.