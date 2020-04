Un geste financier qui ne calme pas les taxis

Béquille supplémentaire pour les chauffeurs de taxi de la région lausannoise. Dans une circulaire qui doit leur parvenir ces prochains jours, leur association de tutelle annonce qu’une «réduction de 200 francs sera accordée sur la taxe annuelle relative à l’usage accru du domaine public». Une remise de 25%, puisque cette taxe s’élève à 800 francs. «Cette rétrocession correspond à une rentabilisation très partielle, voire nulle, de l’usage accru du domaine public pour l’entier des mois de mars, avril et mai 2020», précise le Comité de direction. Les 200 francs seront déduits de la taxe 2021 ou remboursés pour ceux qui ne renouvellent pas leur concession l’an prochain.

Les taxis se plaignent d’être trop peu soutenus malgré une chute drastique de la clientèle et la difficulté de mettre en place des mesures sanitaires dans leurs véhicules. Le Conseil fédéral a récemment fait un geste envers les chauffeurs indépendants qui ont désormais accès, sous condition, à l’allocation pour perte de gain bien qu’ils n’aient pas été obligés de cesser leur activité. Quant aux entreprises et employeurs, ils peuvent recourir à la réduction d’horaire de travail.

La réduction de la taxe annuelle est une aide supplémentaire qui ne contente pas les concernés. «On nous offre trois mois sur la facture 2021, que nous devons payer fin 2020. Or c’est maintenant qu’on a besoin de soutien, pas dans six mois, tonne Cédric Delorme, directeur de Taxis Modernes SA. Notre situation est prise en compte, c’est bien, mais ce geste ne sauvera personne. Pourquoi pas six mois d’exonération, comme pour les marchés?» La Municipalité a rendu gratuite la période du 1er janvier au 30 juin pour les marchés, «dont l’activité a été interdite par le Conseil fédéral et sachant qu’ils accueillent moins de marchands durant la période de janvier et février et que ces derniers ne sont pas présents tous les jours, contrairement aux taxis», précise le municipal Pierre-Antoine Hildbrand, par ailleurs président de l’association intercommunale des taxis.

Directeur du central Taxi Services, Jean Lazega reste remonté: «Tout est bon à prendre, mais 200 francs c’est ridicule quand on sait que des chauffeurs ne peuvent plus manger. Il fallait une exonération totale.» Demande relayée par un postulat du conseiller communal socialiste Benoît Gaillard. «L’aide principale et nécessaire est apportée par le dispositif fédéral en faveur des indépendants, grâce aux allocations pour perte de gain. Celle-ci n’était pas encore annoncée lors de l’évocation du postulat», répond Pierre-Antoine Hildbrand.