Un grave accident fictif a nécessité de gros effectifs

8h45, samedi. Le téléphone retentit dans les locaux de la police cantonale vaudoise. «On nous annonce un accident à la gare de triage de Denges. Une grue a perforé un wagon, provoquant la fuite d’une substance chimique encore non identifiée. Plusieurs personnes sont couchées à terre.» Jean-Christophe Sauterel, responsable de la communication à l’État-major de conduite cantonale (EMCC), donne l’alerte à ses collègues. Le ton est lancé. À la Blécherette, la cellule s’active: chacun est affilié à un poste, certains sont envoyés sur le front, la population est progressivement alarmée via les réseaux sociaux. Les minutes s’écoulent, tandis que les appels d’habitants inquiets et des médias en quête d’information fusent. Les consignes de sécurité sont formelles: rester chez soi, portes et fenêtres fermées, climatiseurs coupés.

On se serait cru dans un film hollywoodien. En réalité, c’est un exercice catastrophe orchestré tous les deux ans par l’EMCC. L’objectif: évaluer l’efficacité des méthodes d’intervention ainsi que la coordination entre les différents corps de secours en cas de crise. «Cet exercice vise à nous former, à connaître nos collègues d’autres secteurs et à travailler tous ensemble, explique Jean-Christophe Sauterel. Il est essentiel de faire son autocritique, nous avons le droit de nous tromper.» La synchronisation est effectivement la clé de la réussite, au vu des 300 intervenants impliqués: collaborateurs CFF, policiers, pompiers, membres de la protection civile (PCi), services sanitaires, et même des journalistes et blessés fictifs.

Une zone en ébullition

Sur le site accidenté, à la gare de triage de Denges, la logistique déployée est impressionnante. Une fois la zone de danger délimitée, un site organisationnel est rapidement aménagé, partagé entre les différents services. La police communale, aidée de la PCi, sécurise. Médecins et infirmiers s’occupent des blessés. Vêtus de tenues sécurisées de plus de 25 kg, les pompiers installent un rideau d’eau afin de colmater la fuite et d’éviter l’expansion du produit déterminé comme hautement toxique. «C’est du chlore gazeux. Celui-ci provoque d’abord des picotements au niveau des yeux, de la gorge, et finit par atteindre les voies respiratoires. L’arrêt respiratoire se manifeste très rapidement, explique un responsable du Département cantonal de l’environnement. Il provoque également des dégâts environnementaux.» Pendant que les professionnels s’activent, quelques élus vaudois et genevois viennent chercher leur dose d’adrénaline: font leur apparition les conseillers d’État Nuria Gorrite, Béatrice Métraux, Jacqueline de Quattro et Pierre Maudet.

Une sécurité renforcée

Ce type d’exercice a lieu alors que les récents accidents ferroviaires ne cessent de hanter les esprits. Tous pensent au déraillement, en 2015, d’un wagon transportant des produits dangereux, à Daillens. Suite aux débats émanant de la Coupole fédérale, les CFF ont accru leurs dispositifs de sécurité. «Depuis cet accident, nous avons pris différentes mesures, comme la réduction à 40 km/h des trains transportant des matières dangereuses, ainsi qu’une diminution de leur passage via les villes, assure le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmidt. Nous avons également organisé une table ronde avec des professionnels de l’industrie chimique. L’idéal serait d’éviter le transport des matières toxiques, et de les produire directement sur place.»

Le bilan de cette journée mêlant réalité et fiction est dressé à 16h, lors d’une ultime conférence de presse. Les responsables saluent l’implication et la capacité de coordination des différentes forces engagées. On relève toutefois quelques failles, notamment au niveau de l’évacuation de la population dans les zones touchées, ainsi que du transport du chlore. La solution? «S’entraîner, s’entraîner, s’entraîner», persiste le chef de la sécurité civile et militaire, Denis Froidevaux. (24 heures)