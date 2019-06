Un gros coup de panosse à la place Saint-Laurent

Une demi-douzaine de véhicules vrombissaient, jeudi matin, à la place Saint-Laurent. Le Service lausannois de la propreté urbaine avait sorti tout son attirail de nettoyage pour une opération de promotion. Un gros ménage de printemps pour faire briller le dallage de la place et inciter le public à participer au maintien d’un espace public propre et convivial. Pour l’occasion, les employés ont dégainé leur nouvelle arme secrète, capable même de décoller les vieux chewing-gums.

«Soigner l'image de la ville»

Elle ressemble à une balayeuse classique mais, à la place des brosses tournantes, la machine crache une eau chaude à forte pression. C’est le système qu’a déniché la Ville pour laver ses rues. Municipale en charge des Finances et de la Mobilité, Florence Germond voulait voir à l’œuvre ce nouvel équipement. «Nous sommes convaincus de devoir soigner l’image du cœur de la ville, qui bat autant avec les touristes que les usagers quotidiens», dit-elle en observant les évolutions de la bête, acquise pour quelque 200'000 francs.

Elles sont récalcitrantes, les chiclettes noircies par des années d’abandon sur le granit de la place. Mais l’appareil est muni, en plus, d’une lance maniée à bout de bras. Un coup de jet bien ciblé et le bout de gomme se laisse emporter. «Ces vieux chewing-gums sont les plus durs à déloger», observe le chef de service, Stéphane Beaudinot. Peu importe, ce premier décrassage rendra les passages suivants plus aisés, avec l’espoir que cette nouvelle apparence de l’hypercentre et d’Ouchy suscitera la bienveillance du public. (24 heures)