Un management corsé avec un nuage de lait maternel

Depuis sa naissance au Brésil, où son père était en mission pour le géant agroalimentaire de Vevey et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 9 ans, Jacqueline Montandon-la-Longe Moser a toujours été imprégnée par l’univers Nestlé. Quoi de plus naturel dès lors pour cette avocate que de se retrouver à la tête d’une société active dans le café, indépendante, mais totalement au service de Nespresso: fondée en 1995 par son père, dont elle a pris la succession, Presto Café Services SA fournit les services liés aux machines professionnelles.

Elle a repris la direction de l’affaire en 2010, forte de café, mais à sa façon, en y ajoutant un nuage de lait. Car, mère d’une petite fille, et dans l’attente d’un deuxième heureux événement, elle ne désirait pas renoncer à une pause maternité pour son fils qui allait arriver. Durant son congé, elle allait parfois au bureau accompagnée de son bébé… Ceci sous la bienveillance de son père Camille Montandon-la-Longe – toujours président de la société – qui voulait prendre sa retraite et lui céder les rênes. Dès lors, il n’est resté dans les bureaux de Belmont-sur-Lausanne que quelques mois, le temps d’accompagner sa fille dans cette transmission d’entreprise.

«Déjà un pied dedans»

Jacqueline Montandon Moser, âgée alors de 37 ans, avait bien une petite crainte sur la façon dont elle allait être accueillie, non pas en tant que femme, mais comme la fille de papa, le patron. Ce dernier a rapidement levé toute ambiguïté afin qu’on ne remette pas en question la crédibilité de sa fille. «Vis-à-vis des employés, il a tout de suite été clair que c’est moi qui dirigeais l’entreprise. Maintenant, je fais parfois appel à lui, quand je veux, comme une hot-line.» Il faut dire que l’entreprise paternelle ne lui était pas étrangère: «J’avais déjà mis un pied dedans.» Pendant ses vacances, alors qu’elle était aux études, ou lorsque ses parents voyageaient, elle donnait déjà des coups de main. Et une fois son brevet d’avocat en poche, elle est devenue «son conseiller juridique dans l’ombre». Pourtant, elle ne s’imaginait alors pas diriger l’entreprise, malgré les appels de son père.

La directrice générale de Presto, qui a vécu aussi dans sa jeunesse en Italie, en Allemagne et au Portugal, a fait ses études de droit à Fribourg avant de passer son brevet à Berne. C’est ainsi qu’elle a rejoint le bureau bernois du Centre patronal, qui comptait six secrétaires patronaux. Dans la capitale, elle s’est occupée durant six ans essentiellement de droit du travail, avant de déménager à Bâle. Mais son mari se voyait bien revenir en Suisse romande.

Presto Café Services SA est agent Nespresso dédié aux entreprises et aux professionnels. Contrairement aux agents de distribution des produits grand public, rachetés par la filiale de Nestlé en 2003, ceux des produits pros sont restés autonomes. L’entreprise de Belmont achète ainsi tout le café, les machines et les accessoires, pour les revendre à ses clients, dans les cantons où elle en a l’exclusivité: Vaud, Fribourg et Valais. Elle assure les commandes, la représentation, la logistique et le service après-vente. L’équipe du service technique comprend douze personnes sur un total de 45 employés. À la naissance de la société, quand n’existait que la classique capsule conique, celle-ci tournait avec une dizaine de personnes en tout.

La maison a suivi l’évolution de la célèbre marque et son succès mondialisé. Quelques étapes clés jalonnent cette histoire, comme le lancement en 1998 des capsules plates pour les machines professionnelles qui augure le développement d’appareils plus volumineux à doubles têtes et, en 2010 du lancement des grandes machines destinées à la restauration. Leur commercialisation a nécessité la mise en place d’un service de piquet. Même si les équipements pour les thés restent encore confidentiels dans le monde des entreprises – car ils nécessitent des pauses plus longues –, Presto croit beaucoup au potentiel du Special. T et de ses multiples arômes. «Le public cible, ce sont les femmes actives», selon Jacqueline Montandon Moser.

Avec ce produit et depuis le lancement des machines dédiées à l’hôtellerie-restauration, la directrice a pour ambition de percer dans ce secteur dit «Horeca» (hôtellerie, restauration et cafés). Jusque-là, la machine Nespresso avait une image plutôt destinée à un usage privé. «Nous avons désormais l’outil pour nous attaquer au monde de la restauration. Même si cela n’est pas facile, nous commençons à avoir du succès. Nous devons convaincre que cela entraîne du chiffre.» Les avantages, selon elle: le portionnement évite les pertes de café, les machines sont capables de faire un «cappuccino parfait» sur simple pression d’un bouton et une qualité de café constante sans dépendre du moulin. Pour autant bien sûr que la machine soit entretenue, l’accroissement des ventes doit compenser la baisse de la marge.

Il n’empêche, Nespresso est lui-même sous haute pression d’une concurrence nettement renforcée. Jacqueline Montandon Moser en est bien consciente et, cette année surtout, elle en ressent les effets. Elle croit toutefois beaucoup aux nouveaux produits à valeur ajoutée lancés il y a peu, notamment ces recettes de café originales et exotiques, avec des sirops ou caramélisés, qui devraient séduire dans les confiseries. Et quand on fait partie de la grande famille cosmopolite de l’empire Nestlé, on croit fort aux labels qualité maison.

Cet esprit de famille – elle parle de «team, plutôt que d’un patron à l’ancienne» – la directrice cherche aussi à le conserver dans sa propre entreprise: «Cela se traduit par une qualité du travail qui donne envie chaque matin d’y aller.» Instaurée par une femme, mère de deux enfants et directrice générale non dénuée d’humour, la recette à base d’arabica ou de robusta paraît plutôt agréable à avaler. (24 heures)