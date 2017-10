Un métro Chailly-EPFL par le tunnel Tridel, une idée folle ?

Les métros lausannois sur le gril grâce à une app

Connaître l’avis des usagers des transports publics n’est pas aussi facile qu’on le croit. Pour améliorer la collecte d’informations, une start-up de l’EPFL s’apprête à tester, dès ce mardi, une application smartphone d’un nouveau genre pour savoir ce que pensent les pendulaires lausannois des métros M1 et M2. Une fois téléchargée depuis l’App Store, celle-ci invite l’utilisateur à créer un profil lui permettant de participer – en temps réel – à une enquête de satisfaction sur ses voyages en métro. Concrètement, grâce aux données GPS envoyées par l’application, l’usager reçoit une notification au moment d’entrer dans une rame. Il a alors le choix de la rejeter ou de répondre à une série de questions.



«Les données GPS permettent d’abord de collecter des données quantitatives très précises comme le point de départ et celui d’arrivée de l’usager ainsi que le temps de trajet», explique Dominic Villeneuve aux côtés de Fernando Simas. Tous deux sont assistants doctorants au Laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL et cofondateurs de la start-up UrbyMe. «L’application permet aussi d’en savoir plus sur l’expérience des usagers, ajoute Fernando Simas. Elle peut leur demander pourquoi ils se déplacent, s’ils ont des sacs ou des poussettes par exemple, s’ils sont assis ou debout, s’il y a du retard, ou encore quel temps il fait.» L’application contient un répertoire de 30 questions, mais n’en pose que trois maximum par notification et pas plus qu’une fois toutes les 30 heures. «Il ne faut pas plus de 30 secondes pour répondre, rassure Dominic Villeneuve. L’idée est que cela puisse se faire très vite en entrant dans le métro, au lieu de visionner une vidéo par exemple.» Les deux chercheurs espèrent convaincre environ 1000 personnes de participer à l’enquête. Leurs données seront utilisées de manière anonyme et les résultats seront publiés sur le site Web de la start-up.



C.BA.