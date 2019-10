Un mort et un incendie raté lui valent vingt ans

La thèse des «deux hommes d’origine russe» n’a pas convaincu. Lundi, le Géorgien de 36 ans soupçonné d’avoir assassiné un homme avant d’essayer de mettre le feu à l’appartement pour faire disparaître le corps a été condamné à 20 ans de prison par le Tribunal criminel de Lausanne. Il aurait agi avec deux complices qui n’ont jamais été interpellés.

Relevant un «crime odieux» et la «psychologie détestable» d’un «délinquant professionnel», la Cour a suivi les réquisitions du Ministère public. La défense avait plaidé l’acquittement, soulignant un manque de preuves concrètes. Un «faisceau d’indices» a finalement convaincu les juges.

Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012, les auteurs auraient molesté un homme dans son studio du chemin Louis-Boissonnet, à Lausanne. Ils auraient ensuite mis en place un «dispositif de mise à feu» (une planche de bois et des textiles allant de la cuisinière allumée jusqu’au lit) pour faire flamber le corps et la scène de crime. L’incendie s’était éteint de lui-même. Le cadavre avait été découvert deux semaines plus tard par les policiers, son état ne permettant pas aux légistes d’identifier les causes du décès.

Durant l’enquête comme face au tribunal, mercredi dernier, l’accusé a toujours nié toute implication. Il admet avoir dormi chez la victime, connue pour héberger des cambrioleurs, mais explique qu’il a quitté les lieux à l’aube afin de prendre un TGV pour Paris. Selon lui, le logeur était alors endormi et «deux hommes d’origine russe», qui avaient aussi passé la nuit sur place, étaient encore dans le studio. Le tribunal n’y a pas cru, estimant qu’«aucun élément concret et sérieux n’atteste de l’existence et de la présence d’autres personnes sur les lieux». À l’annonce de sa peine, le condamné a annoncé qu’il allait «cesser de s’alimenter».