Un oeil anthropologique sur les boutiques lausannoises

Le commerce lausannois de proximité à la peine? Voilà qui est un peu résumé. Claude Grin, anthropologue et conseillère communale Verte, a voulu entrer dans les nuances. Mandatée par la Ville dès 2015, la chercheuse indépendante, docteure de l’UNIL et de l’École pratique des Hautes Études de Paris, est allée à la rencontre de quelques commerçants et artisans indépendants pour une enquête de terrain. Le document (à consulter en cliquant ici) a été présenté récemment par la Municipalité aux côtés d’une étude quantitative chiffrant l’évolution du commerce de détail dans son ensemble.

Claude Grin s’est focalisée sur les boutiques de confection textile artisanale, comme Naphtaline, Cicatrice ou David Recherche et sur d’autres dans les segments du luxe ou de l’alimentaire. Les patronnes des échoppes de mode ont une longue histoire et vendent des produits fabriqués par leurs soins. «Leur parcours décrit bien, analyse Claude Grin, l’évolution des manières de s’approvisionner dans les petits commerces, ainsi que leur créativité et de leurs techniques de vente.»

Une époque plus facile

Sur les huit commerces visités, les histoires de Naphtaline et de David Recherche (ex-Atelier 70) méritent le détour. Démarrées toutes deux dans les années 1967-1968, elles renvoient à une époque plus facile qu’aujourd’hui et très marquée idéologiquement. Mais surtout, ce sont les itinéraires de personnes très tenaces et finalement plus intéressées par le plaisir de faire que par l’argent. De quoi élargir les grilles d’analyse. L’approche anthropologique permet ainsi de mettre en relation les constats de la littérature scientifique avec les réalités de terrain des commerçants. Au final, il ressort de l’étude de Claude Grin que le commerce indépendant à Lausanne a subi l’évolution des temps, avec la multiplication des magasins franchisés et autres grandes chaînes et avec les développements du commerce électronique. Pour certains, la concurrence des grands distributeurs comme Coop et Migros vient encore charger le bateau.

Le président de l’association des commerçants (SCCL), Philippe Bovet, dont l’histoire est aussi contée, confesse ne pas avoir encore tout lu: «C’est une très belle photo, dit-il en faisant allusion à la saga des stylistes. Mais elle date un peu. Aujourd’hui, la situation est plus difficile et il faut s’adapter.»

Inventivité au beau fixe

Mais les réalités de ces négociants ne se bornent pas à l’adversité des temps. Claude Grin décrit une force créative remarquable et des fonctionnements en réseau tout à fait intéressants. L’anthropologue en vient à proposer une «vision territoriale», sorte de planification en lien avec les zones et les quartiers.

Municipal en charge de l’Économie, le PLR Pierre-Antoine Hildbrand avoue que la perspective d’une telle étude de terrain ne le séduisait pas a priori: «Mais je l’ai finalement trouvée très intéressante.»

«J’aimerais multiplier les interventions fines»

La Municipalité est d’ailleurs aiguillonnée: «Nous voyons une utilité à revitaliser la rue de Bourg, par exemple, poursuit le municipal. Sur le tracé Bourg - Saint-François - Riponne, j’aimerais multiplier les interventions fines.»

Enfin, la dimension documentaire, voire patrimoniale de l’étude, avec ses histoires de vie et de magasins, n’échappe pas à l’élu: «Il faudrait en faire une publication.» (24 heures)