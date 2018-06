Un parc en fête avant l’arrivée de l’écoquartier

Ambiance festive, ce samedi, pour l’inauguration du nouveau parc de quartier des Plaines-du-Loup, situé sur la partie sud des anciens terrains de foot. Un frisbee orange survole la pelouse, où des enfants ont rejoint le groupe de danse et de musique folklorique portugaises de Lausanne. Plus loin, une petite fille traverse l’esplanade pour demander une crêpe à son papa, Vincent Rocher. Membre de la Coopérative de l’habitat associatif (Codha), ce dernier s’investit depuis plusieurs années déjà dans la «coconception» du futur écoquartier lausannois, où il emménagera. «Le but des différents projets, que ce soit la future maison de quartier ou la construction participative du parc, est de favoriser les rencontres entre les gens qui vivent déjà ici, mais aussi avec les futurs habitants», explique-t-il.

En parallèle de l’inauguration du parc, la fête annuelle du quartier a été célébrée. «Le parc est tellement plus vaste que l’endroit où nous l’organisions normalement! s’enthousiasme Silvana Annese, animatrice socioculturelle. Le but, avec les activités proposées, c’est que les gens soient vraiment acteurs de leur territoire.»

Comprendre les enjeux

Cette deuxième journée de festivités a vu affluer quelques centaines de visiteurs de tous âges. «J’habite juste à côté, indique la gymnasienne Benetl Maunza. Je suis venue avec mes frères et sœurs: pour les enfants, c’est idéal! Et ce serait bien qu’on puisse aussi faire des grillades ici.»

Ce week-end, les visiteurs ont pu, entre autres, participer à une chasse au trésor, lancer des idées à de jeunes improvisateurs ou encore assister à la compétition amicale de cuisine entre le syndic, Grégoire Junod, et les municipaux Natacha Litzistorf et David Payot. Des panneaux explicatifs ont également permis à chacun de comprendre les enjeux de l’écoquartier. Ce dernier, construit aux abords du parc, hébergera quelque 11 000 habitants d’ici à 2030.

«Vendredi, plus de 200 personnes sont venues. Le soir, nous avons diffusé le match Espagne-Portugal et il y avait une super ambiance, le couvert était plein», s’enthousiasme Vincent Rocher, qui aurait cependant espéré une plus grande affluence le samedi.

Les exemples de l’implication des riverains ne manquent pas. Les minipotagers communautaires, par exemple, ont été créés en avril par et pour les habitants avec des membres de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Les parcelles ont suscité un intérêt au-delà des attentes et les habitants ont déjà pu récolter leurs premiers fruits et légumes.

Ce samedi, la dernière crêpe a à peine vendue, animatrices, bénévoles et visiteurs s’attelaient à concocter un gaspacho. Dimanche, un brunch et le démontage participatif des infrastructures ont clos ce week-end animé. (24 heures)