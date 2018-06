Un parrain jugé pour sept ans d'abus sur son filleul

Haute stature, boudiné dans un maillot de foot brésilien, André* encaisse mal le verdict du tribunal correctionnel. Regard tendu en direction de la cour, il indique par gestes qu’il ne survivra pas à ce jugement. Son avocat, Me Jean-Pierre Bloch, ne cache pas son inquiétude. Il fera appel.

Reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel sur des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie, ce quinquagénaire vaudois qui nie en bloc a été condamné mercredi à 5 ans et demi de prison ainsi qu’à un traitement institutionnel d’une durée indéterminée en raison d’un risque de récidive, considéré par les psys comme étant élevé.

Entraîneur de foot dans des clubs régionaux, André écope en plus d’une interdiction pour dix ans de pratiquer une activité régulière le mettant en contact avec des mineurs ainsi que l’avait notamment requis la procureure Monica Leita Vermot. Michel*, sa victime, son filleul, était en effet membre d’une équipe de jeunes joueurs dont il avait la charge. Il avait laissé entendre que d’autres auraient été approchés par son parrain dans le cadre de ses activités d’entraîneur. «Nous avons enquêté dans les différents clubs où il a fonctionné et constaté qu’il ne s’y était rien passé», assure toutefois le défenseur.

«Tissu de mensonges»

André a été arrêté en décembre 2016, deux jours avant qu’il ne s’envole pour le Cameroun où il devait y épouser une ressortissante pour s’établir dans ce pays. «Tout ce qu’a raconté ce gamin est un tissu de mensonges! a-t-il soutenu au procès. Je ne veux pas être puni pour des trucs que je n’ai pas faits.» Il ne conteste pas sa proximité affective avec son filleul. «Il était timide, je l’ai pris dans l’équipe pour le pousser peu, c’est tout.» Après dix-huit mois de préventive, il affirme toujours être victime d’un complot. Les reproches extrêmement graves d’abus sexuels auraient selon lui été dictés par la mère à son enfant pour lui nuire. Or rien n’a permis d’étayer cette hypothèse.

La lecture de l’acte d’accusation donne la nausée. On y trouve tout ce qu’un pervers peut faire subir à un jeune garçon. Et surtout que cela a duré près de sept ans. Jusqu’à ce que Michel, qui était sous tutelle, atteigne l’âge de 14 ans.

Surpris par la maman

L’adolescent a raconté que cela se passait au domicile de son parrain. Et aussi parfois chez lui, dans sa chambre, que l’accusé prenait soin de fermer à clé. Un ange est passé lorsque la maman a raconté les avoir surpris une fois qu’André avait oublié de tourner la clé. Elle a affirmé en avoir informé le tuteur de son fils, mais que celui-ci ne l’a pas crue et n’a pas alerté la police. Ce n’est qu’un an plus tard, fin 2016, que Michel a tout raconté à sa mère et qu’une plainte pénale sera déposée.

Une perquisition au domicile du prévenu a permis de découvrir qu’il avait téléchargé une vingtaine de vidéos pédopornographiques. Interrogé, il a invoqué une simple erreur de sa part. «Vous avez lu l’expertise psychiatrique qui parle de déviance sexuelle?» lui a demandé la présidente du tribunal. «J’ai rigolé, c’est du n’importe quoi», a-t-il répondu. Enfin, il lui est aussi reproché d’avoir montré à son filleul des vidéos pornos hétérosexuelles et homosexuelles.

«Je ne savais pas quoi faire»

Très digne, parfaitement crédible aux yeux des juges, Michel est venu au procès expliquer comment son parrain s’assurait de son silence. Il s’est exprimé hors de sa présence – «Si je le vois, je me sentirai mal et j’aurai envie de pleurer». Pourquoi n’a-t-il pas dénoncé plus tôt ce qu’il subissait? «Au début, j’avais 7 ans. Je ne savais pas quoi faire, je n’étais pas assez fort pour lui résister physiquement. Il me faisait mal. Quand il avait fini et repartait, je pleurais. Et puis j’avais peur de sa réaction et de celle de mes parents si je parlais.» Et d’ajouter: «J’avais confiance en lui. J'avais des problèmes à l’école. Il était gentil. Il me faisait des cadeaux.» (24 heures)