Un patient s'est donné la mort avec une arme à feu au CHUV

Le matin du 2 mars, un patient hospitalisé au CHUV s’est suicidé avec une arme à feu, rapportent «LausanneCités» et «Le Temps». Le décès a eu lieu sur le site de Lausanne, dans un service de soins somatiques. La police ne souhaite pas donner plus d’informations sur les circonstances du drame, arguant qu’il s’agit d’une affaire privée.

«À aucun moment il n’y a eu une mise en danger des autres patients et du personnel», indique Laurent Meier, responsable de la sécurité au CHUV. La personne s’est suicidée dans sa chambre, assure un courrier anonyme envoyé à la rédaction de «24 heures». Selon son auteur, l’introduction d’une arme à feu révèle «un réel problème de sécurisation de la structure. À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, l’hôpital entier est accessible à l’ensemble de la population. On peut rejoindre les étages où des personnes vulnérables et malades sont hospitalisés, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Au lieu de retourner l’arme contre lui, la personne aurait pu tuer un membre du personnel ou un autre patient. Il est temps que la direction prenne des mesures.»

«Le CHUV a vingt entrées; impossible de contrôler et fouiller tout le monde»

«Oui, nous sommes vulnérables, convient Laurent Meier. Mais à l’instar de tous les grands hôpitaux, le CHUV est un lieu ouvert. Plusieurs milliers de personnes entrent et sortent du bâtiment tous les jours. Le CHUV a vingt entrées; impossible de contrôler et fouiller tout le monde. Si on le faisait, on devrait contrôler les gens au faciès, ce qui pose d’autres problèmes.»

Et l’option des portiques de sécurité pour détecter les armes? «À mon sens, cela ne se justifie pas en termes de risque. Ce qui est arrivé est extrêmement rare. Je me souviens d’un seul autre cas similaire, il y a vingt-cinq ans.» Le responsable de la sécurité fait savoir qu’«au minimum» trois agents de sécurité quadrillent la cité hospitalière. Ils sont armés d’un bâton télescopique et interviennent si une personne suspecte est repérée. Plusieurs individus sont remis tous les mois à la police, principalement pour des vols d’argent ou de matériel informatique. «Nous nous entraînons en collaboration étroite avec la police pour intervenir rapidement en cas de besoin, ajoute Laurent Meier. La spécificité d’un hôpital, c’est qu’on ne peut pas évacuer ou interrompre la prise en charge des patients.»

Indépendamment du suicide récent, le CHUV renforce sa sécurité. «La tendance est l’augmentation de la vidéosurveillance», fait savoir Laurent Meier. Le CHUV en compte deux, dont une à l’entrée des Urgences. «L’autre tendance consiste à fermer l’hôpital dès que c’est possible, avec des contrôles d’accès électroniques.» (24 heures)