Un projet à 200 millions retourne dans les cartons, faute d’accord

La Ville de Lausanne devra encore attendre avant de pouvoir optimiser la production d’électricité de son usine de Lavey. Construites sur le Rhône au début des années 50, les trois turbines fournissent aujourd’hui encore le tiers de l’électricité lausannoise. Mais, après dix ans d’études et de tractations, le projet d’augmentation de la production est reporté à 2030. Vaudois et Valaisans n’ont pas pu s’entendre, ils devront s’associer malgré tout pour poursuivre l’exploitation du site.

Municipal en charge des Services industriels lausannois, Jean-Yves Pidoux a porté politiquement le projet baptisé «Lavey +» depuis 2007, soit juste après son entrée à l’Exécutif. Celui-ci projetait d’ajouter une quatrième turbine à cette installation pour lui permettre d’atteindre une production de 475 GWh (contre 400 GWh aujourd’hui), soit l’approvisionnement de quelque 25'000 ménages supplémentaires. Trois préavis présentés devant le plénum lausannois – pour un investissement dépassant les 200 millions – et près de 9 millions dépensés en études diverses resteront en attente. «Ma carrière m’a apporté beaucoup de gratifications et peu de déceptions, mais là c’est un vrai crève-cœur», réagit Jean-Yves Pidoux, qui n’arrivera pas à porter ce projet jusqu’à sa réalisation.

L’histoire avait pourtant commencé dans l’enthousiasme. Cette amélioration de l’usine devait se faire sans atteinte au paysage et promettait l’amélioration de la gestion des crues du Rhône tout en ajoutant une passe pour les poissons. «C’est le projet énergétique intelligent et d’intérêt national», soutient encore Jean-Yves Pidoux.

Le désaccord valdo-valaisan

Ce sont des raisons de rentabilité qui poussent Lausanne à reporter le projet d’une décennie au moins. La pression sur les prix de l’électricité n’a pas aidé les discussions entre Vaud et le Valais. Les deux cantons devaient s’entendre pour réaliser l’ouvrage, initialement construit sur Vaud mais dont le barrage qui l’alimente est du côté valaisan. L’usine de Lavey tourne donc grâce à une double concession, l’une vaudoise (42%), l’autre valaisanne (58%) qui dure encore jusqu’en 2030. Or des textes précisent que le Valais devrait racheter à Lausanne les investissements non amortis à cette date. Le Canton n’a pas voulu prendre le risque d’une telle dépense, qui aurait pu se chiffrer en dizaines de millions. Lausanne ne le prendra donc pas non plus.

Un tel ouvrage demeurera intéressant à exploiter pendant des décennies encore, selon Jean-Yves Pidoux. Et Lausanne n’entend pas se priver de cette source d’énergie stratégique. «Il y a une bonne probabilité pour que Lavey + se réalise, même si l’éolien et le solaire se développent parallèlement», estime le municipal Vert. Pour cela, il faudra que Vaud et le Valais s’entendent au travers d’une société anonyme à créer. Elle devra réunir les Forces motrices du Valais et les Services industriels lausannois en 2030, au moment où prendra fin la concession en vigueur. C’est désormais une musique d’un avenir à moyen terme.

Dans l’intervalle, la Municipalité lausannoise entend bien réaliser la passe visant à faciliter la migration des poissons, de même que les travaux qui permettront d’améliorer le transit des sédiments charriés par les eaux du Rhône. En plus des trois préavis déjà acceptés par les élus lausannois, la Municipalité aura donc encore des demandes de crédit à soumettre au Conseil communal.

Et qu’en est-il des quelque 9 millions déjà engagés dans les études? Ils ne sont pas perdus, assure Jean-Yves Pidoux. «La solution technique est solide et pourra être maintenue», assure-t-il. Reste que le retour des études dans leur carton nécessitera de nouveaux calculs au moment de relancer le projet. Un surcoût qu’il n’est pas possible de chiffrer à l’heure actuelle. (24 heures)