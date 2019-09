Un quartier bloque l’accès des voitures à la garderie

Les barres d’immeubles formant le quartier du Rionzi, au Mont-sur-Lausanne, sont en effervescence. Jeudi matin, une vingtaine de parents avaient décidé de bloquer l’accès des voitures sur le chemin de la crèche. Ils voulaient dire toute l’inquiétude que suscite le trafic automobile dans ce cul-de-sac limité à 20 km/h . C’est que la crèche ainsi que le collège voisin suscitent un trafic que les riverains jugent dangereux. Et les insultes pleuvent entre automobilistes et piétons.

On est en pleine Semaine de la mobilité. Et ce n’est pas un hasard si les mécontents du quartier ont décidé de remettre aux automobilistes circulant sur la rue du Champ-du-Bois un petit papillon rappelant leurs doléances: «Trop de voitures, des vitesses inadéquates, du parcage sauvage…» La scène oppose des parents à d’autres parents. Il y a, d’un côté, ceux qui disent ne plus oser laisser seuls leurs enfants dans la rue et, de l’autre, ceux qui traversent le quartier en voiture pour déposer leurs enfants à la crèche ou à l’école, avant de filer au boulot.

Habité depuis huit ans, le quartier est tout neuf. Mais les problèmes ont empiré depuis la construction du Collège du Rionzi, l’an dernier. Aux véhicules déposant les plus jeunes à la crèche, au fond de cette voie sans issue, se sont ajoutés les parents d’écoliers. «Cette rue devait être une zone où les enfants peuvent jouer et se déplacer sans crainte, mais les radars préventifs montrent que les voitures passent parfois à plus de 50 km/h », déplore une maman de l’Association Village Rionzi. «Et quand on leur fait signe de ralentir, on se fait insulter», poursuit une autre. Les scènes d’engueulades ne sont pas rares, confirme le municipal montain Philippe Somsky, qui habite également le quartier. En charge des Écoles, il souligne les efforts de la garderie, qui incite régulièrement les parents à éviter de jouer les taxis. En vain.

Ce dernier n’a toutefois pas le dossier en mains. Son collègue Christian Menétrey s’en est emparé. «On essaie de régler la situation avec plus d’une dizaine d’interlocuteurs car ce n’est pas un problème simple», dit-il. La Municipalité n’est en effet pas maîtresse du jeu sur ce terrain privé, occupé et aménagé par plusieurs propriétaires. La Commune est dans l’impossibilité légale d’imposer des changements. Pire encore, la police ne peut pas verbaliser les automobilistes. Selon le municipal, une «solution» se dessine avec la création de nouvelles places de parc pour la dépose des enfants à la crèche. Une nouvelle que les manifestants du jour ont apprise d’un policier venu calmer le jeu. «C’est absurde, clament-ils. Cela va complètement à l’encontre de ce qu’on revendique, c’est-à-dire moins de trafic!»

Les différentes parties devront se parler car bien des incompréhensions subsistent. Selon Christian Menétrey, rien ne permet d’interdire aux parents de venir déposer leurs enfants en voiture. Ce que contestent fermement les résidents du quartier.