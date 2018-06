Un quartier de Palézieux se révolte contre un parking

L’Orée-des-Bois ne veut pas se laisser rouler sur les pieds. Alors que la Municipalité d’Oron prévoit la construction d’un vaste parking sous ses fenêtres, en lieu et place d’un espace gazonné, la population de ce quartier résidentiel de Palézieux-Gare organise la révolte. Au point d’étendre son mécontentement aux balcons via des banderoles bardées de slogans anti-parking. La mise à l’enquête du projet a donné lieu à trois oppositions, dont une collective de plus de 130 signatures.

Ce parking vise à combler «un cruel manque de places» à Palézieux-Gare et doit «permettre de désengorger le stationnement dans le secteur de la gare CFF», justifie la Municipalité. Les riverains de l’Orée-des-Bois s’étranglent: «La sécurité de tout le quartier est menacée, en particulier celle des 40 enfants qui vivent ici, pointe Sylviane Rey, membre du comité de défense du quartier. La Commune prévoit que l’entrée du parking soit au cœur du quartier et non du côté de la route.» «Sans compter qu’il s’agit d’un lieu de rencontre et de jeu, menacé de disparition au profit d’un espace bitumé. Notre qualité de vie en pâtira», ajoute sa voisine, Loriane Vion.

Des arguments qui n’ont pas porté jusqu’au Conseil communal, puisque ce dernier a très largement accepté, lors de sa dernière séance, d’accorder 290'000 francs à la Municipalité pour l’aménagement de ce parking d’une trentaine de places.

«Légalement, nous avons fait notre travail, pose le municipal Daniel Sonnay. Nous avons été élus pour défendre les intérêts de 5500 citoyens et nous continuons d’être à leur écoute. Un jour vous êtes avantagé et un jour désavantagé, comme les riverains de l’Orée-du-Bois dans ce dossier. Nous comprenons leur point de vue, mais il faut parfois accepter d’être minorisé, sinon le vivre-ensemble est impossible.»

Décidés à se battre, les habitants viennent de lancer une pétition. Ils souhaitent rendre leur cause visible et «montrer qu’un nombre important de personnes veulent une vraie concertation et ne cautionnent pas ce projet qui ne résout rien». En effet, au-delà de la perte d’un espace vert, les contestataires reprochent à la Municipalité de ne pas les avoir intégrés à la réflexion. «Pour un tel impact, nous aurions aimé un vrai dialogue. Or rien n’a filtré jusqu’à la mise à l’enquête», regrette Catherine Gailland, du comité de défense.

«Ce projet ne va pas révolutionner la commune, donc nous avons suivi les procédures classiques, explique Daniel Sonnay. Il est toujours possible de polémiquer, mais notre objectif n’est pas de chicaner les habitants. Nous sommes victimes d’une situation où la gare ne s’est pas développée en même temps que la démographie.» (24 heures)