Un sentier didactique qui joint l'utile à l'agréable

LinkQuel dépaysement! A quelques pas de l’animation de la ville de Morges, le sentier de la Truite est une petite oasis de tranquillité où il fait bon flâner sous les arbres. Traversant les communes de Morges, Tolochenaz, Saint-Prex et Lully, le tracé suit les rives du lac ainsi que celles du Boiron. La balade commence du côté du port du Petit-Bois situé dans le chef-lieu du district. Mais il n’est pas obligatoire d’y débuter sa route. De multiples accès pour rejoindre les sept kilomètres du chemin pédestre existent.

Si le nom du sentier peut laisser songeur, pas besoin d’être un ichtyologue pour apprécier les lieux. Les prétextes ne manquent pas pour oser une escapade sous les frênes, hêtres, chênes et tilleuls qui sont légion. Dans chaque recoin de la forêt se cache potentiellement une surprise. Des petites plages de sable offrent l’hospitalité aux amateurs de bronzage ou aux fans de Michael Phelps. Non loin de là, un petit marais héberge insectes et batraciens.

Aux abords du Boiron, la végétation est dense. Le reflet des arbres dans l’eau magnifie le paysage. A certains endroits, on se croirait presque en Amazonie. De jolis ponts en bois permettent de prendre un peu de hauteur et de franchir la rivière. Sans oublier les quelques cascades qui viennent parfaire ce petit paradis. On y croise des familles en vadrouille, des promeneurs accompagnés de leur chien, des sportifs ou encore des baigneurs.

Pour se rassasier, aucun problème. Les pêcheurs ont pris leurs quartiers près de l’embouchure du Boiron. Et si les produits du lac ne sont pas votre tasse de thé, le bonheur se trouve dans le pré après avoir passé sous le pont de l’autoroute. Là, un apiculteur produit son miel.

Afin de mêler plaisir et pédagogie, douze panneaux didactiques sont parsemés le long du parcours. Il est ainsi possible de tout savoir sur l’écosystème environnant la rivière et le lac. Quels poissons peuplent le Léman? Qui étaient les lacustres? A quelle période migrent les truites? Soit autant de questions auxquelles les curieux trouveront réponse.

Ceux dont la soif de connaissance n’est pas satisfaite pourront faire un arrêt à la Maison de la Rivière située sur le tracé. Son directeur et président Jean-François Rubin est d’ailleurs l’un des créateurs du sentier de la Truite. «L’idée de cette balade instructive est née en 1996, raconte ce dernier. Les communes environnantes nous ont rapidement soutenus. Un coup de pouce majeur a également été donné par Medtronic, dont les employés ont été libérés une journée de leurs obligations pour venir nous aider à aménager les lieux. Le parcours a finalement été inauguré en 2000.»

Dix-sept ans plus tard, Jean-François Rubin aime toujours autant arpenter ce chemin: «Je connais cette forêt par cœur. A tel point que je peux me déplacer les yeux fermés sans jamais percuter un arbre! Aujourd’hui, je passe beaucoup de temps dans ce coin de nature en compagnie des étudiants encadrés par la Maison de la Rivière. On travaille ainsi sur le terrain. C’est mille fois mieux pour apprendre. En plus, les élèves ont beaucoup de plaisir.» Et en ces lieux magiques, ils ne sont pas les seuls.

(24 heures)