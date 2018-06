Un toboggan aquatique de 220 m va faire glisser Prilly

Prilly déroule le tapis rouge pour les amateurs de glisse et de jeux aquatiques. Le samedi 7 et le dimanche 8 juillet prochains, la Commune organise un événement inédit au centre-ville avec en vedette un toboggan géant de 220 mètres. Celui-ci occupera entièrement le chemin du Vieux-Collège et promet des sensations plutôt fortes avec une pente à 10%. Son tracé commencera en haut de la rue, en contrebas de la ligne du LEB, jusqu’au carrefour en face du Restaurant La Treille. C’est là que sera installée une piscine dotée de hauts murs gonflables afin de réceptionner les glisseurs en toute sécurité.

Mais ce n’est pas tout. Toujours sur le thème de l’eau, la place du Marché accueillera un village gonflable et un deuxième toboggan aquatique, plus petit, pour les enfants. L’endroit aura des airs de kermesse avec la présence de food trucks, sans compter l’installation d’un espace lounge et bar sur le terrain du Pré-Bournoud, juste à-côté.

«Ces animations entrent dans la réflexion de la Commune sur le réaménagement du centre-ville», commente Carolane Sutterlet, chargée de communication de la Commune. Une démarche participative a en effet été organisée en début d’année dans le but de sonder la population sur leurs envies en la matière. Dans le même ordre d’idées, fin mai, Prilly avait ainsi déjà organisé un mini food-truck festival sur la place du Collège Centre.

S’il est organisé à l’initiative de la Ville, l’événement est conçu pour lui coûter un minimum d’argent, assure Carolane Sutterlet: «La Commune s’est engagée dans un partenariat avec plusieurs entreprises de la région. Au vu de sa situation financière actuelle, ne pas avoir de budget à fournir était un prérequis.» L’accès village gonflable et au toboggan sera en outre payant (5 francs pour 4 descentes avec une bouée en prêt). (24 heures)