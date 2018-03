Un trio lance un financement participatif dans l'espoir de reprendre le Barbare

L’appel d’offres public pour la reprise du Barbare, l’emblématique café des Escaliers du Marché fermé en décembre 2016 et promis à une rénovation lourde, n’est pas attendu avant plusieurs mois. Un projet sort déjà du bois, celui du collectif baptisé Votre Barbare. Un trio de Lausannois (Cécile Reymond, Frédéric Gigon et Olivier Reymond) lance une opération de financement participatif pour faire revivre la pinte ouverte en 1951. D’autres projets seront soumis à la Ville, propriétaire des lieux, qui tranchera. Le fait de disposer d’un capital de départ – permettant éventuellement de participer aux travaux de restauration — et de bénéficier d’un soutien populaire pourrait jouer en faveur des initiateurs de Votre Barbare, espèrent ces derniers.

Leur but: «Miser sur la valeur géographique et historique du lieu.» Et perpétuer la tradition en servant le célèbre chocolat chaud de Marta, l’ancienne tenancière. «Nous souhaitons aussi servir du vin et de la petite restauration, ajoute Frédéric Gigon, enseignant. Cela fait dix-huit mois que nous travaillons sur ce projet. Nous ne sommes pas des professionnels de la restauration mais nous avons une vraie passion pour Le Barbare. Nous étions des clients réguliers.»

D’autres amoureux du bistrot lausannois – dont Jérémie Kisling, Lova Golovtchiner et Yoann Provenzano – leur apportent leur soutien dans une vidéo visible sur www.votrebarbare.ch.

Projet Participatif from Votre Barbare on Vimeo.

Jeudi 15 mars en fin de journée, le collectif a détaillé les contours du projet et lancé officiellement l’opération de crowdfunding (dès 22 francs) en offrant le chocolat chaud sur place, devant les portes closes du bistrot. (24 heures)