Un unique toit pour l’ECA et les centrales d’alarme

L’Établissement cantonal d’assurances (ECA) a creusé son trou à la Blécherette. Il est énorme et sera comblé ces prochains mois par la construction du futur siège de l’assureur. La première pierre de ce chantier à 125 millions de francs a été symboliquement posée mardi. Au début de 2021, les cinq étages accueilleront le personnel de l’ECA, mais également les trois centrales d’urgence (118, 117 et 144), ainsi que le poste de commandement de l’état-major de conduite et celui de la Protection civile.

«C’est l’un des plus gros chantiers du canton, souligne Serge Depallens, directeur de l’ECA. Il nous permettra de travailler plus efficacement.» Ce sera le cas pour quelque 300 employés, actuellement répartis dans plusieurs bâtiments à Pully, dont l’ancienne Clinique de Chamblandes. Des chambres d’hôpital, le personnel se retrouvera groupé dans des bureaux open space, censés faciliter la collaboration. De vastes espaces de formation sont également prévus dans l’enveloppe qui s’apprête s’élever.

Le changement sera également de taille sur le plan des urgences. Le regroupement des centrales d’appel de la police, des pompiers et des ambulances au même endroit promet des synergies. «Si nous avons évité jusque-là une crise majeure, nous avons la responsabilité de donner une réponse aux risques qui existent toujours», relevait Béatrice Métraux, cheffe du Département des institutions et de la sécurité.

La conseillère d’État souligne le développement des appels au secours. «Ils ont plus que doublé entre 2000 et 2016, dit-elle. Et le regroupement des forces sécuritaires permet de mieux gérer les situations de crises.» Ainsi, en plus des numéros de secours, une salle sera destinée à l’état-major de conduite, réuni en cas de crise telle que celle traversée lors de l’accident d’un train chimique à Daillens, en 2015. Pour compléter le tableau, la gestion du trafic de l’agglomération quittera les locaux de la police cantonale pour rejoindre le centre en construction.

Certification Minergie-P, panneaux solaires et sondes géothermiques complètent l’arsenal sur le plan écologique. À un détail près: Béatrice Métraux suggérait d’y ajouter des ruches sur le toit. Un élément que l’ECA aura le temps d’examiner, tout comme l’affectation de ses bureaux de Pully, qui devraient être transformés en appartements et en bureaux. (24 heures)