Un vote houleux achève de diviser Stade-Lausanne

La présidente du Tennis Club Stade-Lausanne propose de commencer par une visite des lieux, à la rencontre des juniors et de leurs professeurs. «Alors, est-ce qu’il y a vraiment une ambiance catastrophique?», interroge Michèle Antipas. C’est une première réponse à ceux qui estiment que l’historique club de Vidy, ancien fief de Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, et Timea Bacsinszky, qui a longtemps figuré parmi les dix meilleures joueuses du monde, est plombé par des conflits internes. En février 2018, «24 heures» décrivait déjà une structure qui «vit au rythme des chicaneries et des règlements de comptes». Aujourd'hui, plusieurs membres reviennent à la charge. «Une année et demie après votre article, nous sortons d’une assemblée générale dramatique. Tout le monde est conscient que ça va mal», soupire un habitué.

À dix voix près

La fameuse assemblée avait notamment pour but la réélection d’un comité pour une année. Une nouvelle équipe se présentait face au comité en place (emmené par Michèle Antipas, présidente depuis 2016). «Ces derniers ont été réélus de justesse, à dix voix près, rapporte un joueur. Mais il y a eu des agissements peu clairs. Des employés du club et d’anciens membres se sont inscrits à la dernière minute pour voter. Des gens qui ne pratiquent pas ou plus le tennis, ça n’a pas de sens.»

Des propos auxquels la présidente répond posément: «Le scrutin est totalement conforme à nos statuts, disponibles sur notre site internet. Pour voter il faut être membre au moment où les convocations à l’assemblée sont envoyées. Rien n’indique qu’il faut avoir pratiqué le tennis pendant des années. Les collaborateurs développent un sentiment d’appartenance au club et la tradition veut qu’ils soient membres.»

«Une mascarade»

Au-delà du résultat de l’élection, certains votants déplorent l’attitude du comité réélu. «Ils n’ont pas été très fair-play, il y a eu des insinuations en dessous de la ceinture pour décrédibiliser l’équipe d’en face, c’est édifiant, surtout lorsque cela vient du fils de la présidente, déplore Philippe Zweili, un membre de longue date. C’était une mascarade mais visiblement c’est comme ça qu’on gagne des élections.»

Les gagnants, justement, souhaitent calmer le jeu. «La séance a duré quatre heures, tout le monde a pu prendre la parole et l’occasion a été donnée à chacun d’exprimer ses éventuelles insatisfactions. Il faut garder en tête qu’il s’agit d’un club sportif emmené par des bénévoles. Notre comité s’intéresse à tous les membres, ne cherche pas la division et n’accorde pas de privilèges», déclare Philippe Boss, membre du comité.

Dans le camp d’en face, Arnaud Steininger, candidat malheureux à la présidence, «préfère ne pas s’exprimer». De même pour Bertrand Niklès, le manager du club, qui «laisse la parole au comité».

Aller de l'avant

Stade-Lausanne sait qu’il doit désormais aller de l’avant. Le club fêtera son centenaire en 2020 et vient d’intégrer la prestigieuse Association of Centenary Tennis Clubs. «Nous renouvelons nos infrastructures, les effectifs augmentent (ndlr: 180 nouveaux membres cette année pour un total de 1400, d’après la présidente), nous œuvrons pour les retraités, réussissons à faire venir des jeunes, diversifions l’offre… Nous sommes encore au début du processus, mais une nouvelle dynamique se met en place», observe Michèle Antipas. Un second souffle qui aurait «engendré des frustrations», explique le comité.

Le ver serait entré dans la pomme en quatre temps. «Nous avons d’abord procédé à une souscription auprès des membres pour changer les bulles permettant de jouer en hiver et il y a eu des réticences car on sortait du cadre. Le changement de restaurateur a aussi été critiqué, mais plus personne ne s’en mord les doigts aujourd’hui. Puis il y a eu le départ à la retraite d’un gardien, avec une charge émotionnelle importante et des gens qui pensaient qu’on avait mal agi. Finalement, nous avons restructuré le mouvement junior. Les contrats des professeurs ont été unifiés, c’était une longue démarche qui changeait un peu les règles du jeu, mais six personnes sur sept ont signé.»

Une succession de «dossiers lourds, menés en coopération avec la Ville de Lausanne», qui auraient débouché sur des divisions. «Nous avons néanmoins agi pour le bien du club et nous commençons à récolter les fruits de ces actions rigoureuses», défend Michèle Antipas.

Rester soudés

Les responsables entendent maintenant «fédérer tout le monde autour du centenaire». «Alors il va falloir travailler à un changement d’ambiance», commente un tennisman.

«Malheureusement, ce comité ne donne pas le sentiment d’une grande harmonie. Et puis, nous sentons de la tension entre les professeurs car les anciens sont poussés vers la sortie alors qu’ils ont fait leurs preuves et ont beaucoup de crédit auprès des jeunes. C’est dommage, le club pourrait avoir des ambitions et nous nous retrouvons avec un sentiment de malaise général», termine Philippe Zweili.