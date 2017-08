Une Jurassienne première citoyenne à Lausanne

C’est une femme qui dirigera les débats du Conseil communal de Lausanne dès mardi et pour un an. Marlène Voutat, indépendante du groupe Ensemble à Gauche, a posé ses valises à Lausanne en 1979. «Je viens du Jura Sud, c’est mieux de dire ça que Jura bernois.» Elle avait 19 ans et accompagnait celui qui deviendra plus tard son mari, venu y faire ses études. «J’ai très vite fréquenté le milieu anarcho-syndicaliste-universitaire.» Elle suit une formation d’employée de commerce mais ne s’engage pas dans les luttes syndicales. «J’ai plutôt développé mes convictions dans le milieu que je fréquentais hors de mon travail.» Après des débuts dans le quartier du Maupas, Marlène Voutat s’installe Sous-Gare, il y a près de trente ans. Elle s’investit dans la Maison de Quartier Sous-Gare. La naissance de ses deux garçons n’y est pas pour rien. Elle préside désormais l’association de la Maison en plus de son emploi de secrétaire comptable à la Ville de Lausanne.

C’est à la Maison de Quartier qu’elle a invité ses collègues politiciens à fêter son entrée en fonction, mardi soir. «Je me réjouis d’être au moment où tout se sera bien passé, où il ne restera qu’une petite équipe pour boire un verre relax», lâche celle qui dit ne pas ressentir de stress particulier à l’idée de diriger les débats.

Son implication associative occupe une grande part de ses activités. La politique est venue plus tard, en 2006, sous l’impulsion de Josef Zisyadis. «Je ne sais pas si je me serais engagée s’il ne m’avait pas encouragée.» Très vite, elle se fâche de voir des femmes élues qui choisissent de ne pas siéger. «Je me suis dit que moi, si je le faisais, j’irai jusqu’au bout.»

Elle choisit naturellement Gauche en mouvement sans toutefois parvenir à vraiment s’identifier à un parti. Aujourd’hui, POP et SolidaritéS devraient s’unir, pense-t-elle. En attendant, elle sera indépendante tout en soulignant que son groupe politique au Conseil communal «fonctionne bien». Elle voit d’ailleurs d’un bon œil l’ensemble des élus. «Je trouve que l’ambiance est bonne et que nous nous parlons correctement. C’est pour ça que je pense que ça va bien se passer. Je n’ai pas le sentiment que je vais diriger des gens, mais une assemblée.» Les ordres du jour interminables propres à la capitale ne l’effraient pas non plus: «Je suis pour laisser les gens s’exprimer. Après, si on a déjà dit quinze fois les mêmes choses et que j’estime qu’on a fait le tour de la question, je ne me gênerai pas pour le dire. Je suis réputée pour avoir un certain franc-parler. J’adapterai!» (24 heures)