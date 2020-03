Une cave à jazz dans le ventre des Jumeaux

Le quartier du Flon diversifie son offre musicale: après les boîtes de nuit electro, place aux notes bleues jazzy. La société Mobimo, propriétaire de la parcelle branchée lausannoise, met à l’enquête publique les transformations intérieures et extérieures de ses deux bâtiments emblématiques que sont les Jumeaux, à la rue de Genève 19 et 21. Avec une cave à jazz en sous-sol pour relier les deux.

C’est la seconde fois que Mobimo propose la transformation des Jumeaux, bâtiments sur six niveaux qui n’ont guère changé depuis 1900. La première fois, en juillet 2017, c’était pour préparer la venue de la chaîne Eataly.

Des oppositions étaient venues bloquer ce premier projet, notamment de la part de l’Association pour un aménagement harmonieux de la vallée du Flon (APAHF), qui jugeait qu’il portait préjudice à un ensemble architectural à la valeur reconnue. Depuis, Eataly a laissé entendre que son implantation en Suisse n’était plus une priorité.

Le nouveau projet comprend des bureaux dans les étages, des dépôts dans les sous-sols ainsi qu’un restaurant de 300 places avec terrasse couverte et à ciel ouvert, un bar à vin de 100 places sous une verrière dans la cour entre les deux Jumeaux et des commerces au rez-de-chaussée. Et en dessous, cette fameuse cave à jazz qui ouvrira jusqu’à minuit, sous réserve des prolongations d’horaires légales.

La cave à jazz n’offrira aucune ouverture sur l’extérieur. Une étude acoustique accompagne la mise à l’enquête publique. Il est précisé que la fenêtre d’habitation la plus proche se situe à 40 mètres, mais que des amortisseurs de bruit seront posés malgré tout.

Musique encore: au second sous-sol, Mobimo a décidé d’aménager une quinzaine de locaux de répétition pour des musiciens. Enfin, il est prévu de créer 32 places pour vélos.