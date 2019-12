Une e-boutique de seconde main pour se réinsérer

«Avec l’ouverture ce jour de notre huitième boutique, la première en ligne, nous sautons à pieds joints dans l’univers du digital. Et nous avons découvert tout un monde.» Lundi, dans les locaux lausannois de la société coopérative à but non lucratif Démarche, son directeur Stéphane Manco ne cachait pas son enthousiasme. Son souhait avec l’e-boutique ateapic.ch lancée ce même jour: faire partie des pionniers du commerce en ligne responsable, à vocation de réinsertion professionnelle.

La plateforme de Démarche propose un choix d’articles de confection de seconde main et de produits de créateurs. Ce choix sera élargi aux autres produits de la coopérative, comme des vélos ou du mobilier. Pour Assya Gendre, initiatrice du projet et responsable du service et de la vente chez Démarche, la mutation des habitudes de consommation imposait à ses équipes de «coller à la réalité numérique» et ainsi de développer quatre nouveaux secteurs d’activité. L’idée étant d’adapter les prestations de formation des demandeurs d’emploi à l’évolution du marché du travail, et répondre aux besoins des employeurs potentiels.

«Nos bénéficiaires apprennent à gérer le site entièrement. Ils s’occupent aussi du stock, des réseaux sociaux et du suivi des commandes»

À travers la plateforme de vente en ligne ateapic.ch, les nouveaux domaines d’activités proposés sont la logistique, le webmarketing, l’e-commerce et le service après-vente. Assya Gendre: «Nos bénéficiaires apprennent à gérer le site entièrement. Ce sont eux qui sélectionnent les habits, qui remplissent les fiches, qui les prennent en photo et les mettent en ligne. Ils s’occupent aussi du stock, des réseaux sociaux et du suivi des commandes.»

Démarche est reconnue d’utilité publique. Elle a été fondée en 1982. À travers ses activités économiques, sociales et culturelles, elle développe les connaissances et les compétences professionnelles de personnes en disponibilité d’emploi pour leur permettre de se réinsérer. Démarche compte 140 collaborateurs qui encadrent quelques 650 personnes chaque semaine, dont près de 30 apprentis.