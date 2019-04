Une entreprise utilise le label CHUV à tort

«Je rêve de dormir. Bien dormir permet tout simplement de vivre mieux et plus longtemps.» Tout est parti de cette conférence publique organisée par la société de matelas Élite dans le cadre de la Journée mondiale sur le sommeil, mi-mars. Deux médecins étaient invités à s’exprimer. Des spécialistes du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV, dit le flyer. Un lecteur de Froideville s’étonne que «des médecins publics fassent publiquement bénéficier de leurs compétences une fabrique de matelas», jugeant que «nous atteignons là la limite d’un conflit d’intérêts» (courrier des lecteurs du 21 mars 2019).

«Tout ceci n’a rien à voir avec le CHUV, insiste son directeur, Pierre-François Leyvraz. Ces médecins ont donné une conférence à titre gracieux en tant qu’indépendants.» Ils sont employés par l’institution à 20% en tant que médecins agréés. «Ils peuvent disposer de leur 80% comme ils veulent, ça les regarde. C’est d’autant plus vrai qu’il s’agissait d’une conférence grand public.»

Élite a présenté ses excuses à l’hôpital, indiquant que la mention du CHUV était «une erreur de communication» et que ces spécialistes «ont été contactés en tant que médecins indépendants et n’ont pas été rémunérés pour leur prestation».

Sponsoring diversifié

Revenons sur les règles en vigueur concernant les rapports délicats entre le corps médical et l’industrie. Ces collaborations (publications, congrès, conférences publiques, formation continue, activités d’experts…) sont régies par les directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et de la Fédération des médecins suisses. Voici quelques-unes des règles en vigueur. Les médecins doivent toujours annoncer leurs liens avec l’industrie et d’éventuels intérêts. Pour la formation continue, ils doivent déterminer eux-mêmes le contenu et le déroulement du programme. En cas de financement par des sponsors, celui-ci doit être assuré par plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres. L’ASSM indique encore qu’il est «interdit d’accepter des avantages en espèces ou en nature dépassant les limites de petits gestes de gratitude financièrement insignifiants. Dans les hôpitaux publics, l’acceptation d’avantages en espèces ou en nature est réglée par des dispositions internes.»

Le CHUV dit réglementer «strictement» la formation continue: «Les médecins doivent annoncer leur participation. S’ils sont rémunérés, l’intégralité de cet argent est versée dans le fonds du service concerné. S’ils ne le font pas, ils sont sanctionnés. Nous n’autorisons pas les paiements privés pour nos employés.» Chaque collaboration fait l’objet d’un contrat.

Abus «exceptionnels»

Sur le fonds, un partenariat entre institutions académiques publiques et entreprises ne choque pas le directeur de l’hôpital vaudois, «pour autant que l’on veille à ce qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts. C’est aussi le rôle des institutions académiques de mettre les compétences au service de l’industrie et de la société.»

Le président de la Société vaudoise de médecine, Philippe Eggimann, abonde. «Ce genre de conférence orientée grand public (ndlr: comme celle organisée par Élite), n’a rien d’étonnant. Le plus important, c’est que les liens avec l’industrie soient présentés clairement et que les médecins déclarent leurs conflits d’intérêts.» Il se dit tout de même surpris que les deux spécialistes du sommeil n’aient pas touché de défraiement. «C’est le plus souvent le cas. Et c’est encadré par des règles de bonne pratique.» Selon lui, les abus sont «exceptionnels». «La plupart des événements sont clairs: on sait qui est l’organisateur, qui est invité et à quel titre.» (24 heures)