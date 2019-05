Une étudiante de l’ERACOM signe les serviettes de Tibits

«Surréel». Gwendoline Martin peine encore à comprendre que tous les clients de Tibits Lausanne auront bientôt l’une de ses créations dans leurs mains. Du haut de ses 25 ans, l’étudiante en 2e année à l’Eracom vient d’ajouter une jolie ligne à son CV en remportant un concours lancé par la chaîne végétarienne. Tibits a en effet proposé à une classe de futurs graphistes de plancher sur des designs de serviettes en papier. Les participants aux deux soirées d’ouverture de ce nouveau buffet de la gare ont choisi leur design préféré, début décembre.

Et ce sont les drôles d’animaux végétaux de Gwendoline qui ont séduit le public. «J’avais vu récemment un documentaire sur une anguille jaune à pois noirs qui m’avait fait penser à une banane, raconte la jeune femme. J’ai eu envie de partir sur l’idée d’animaux qui se camouflent.» La future graphiste, pas végétarienne, a choisi trois animaux capables d’adapter leur apparence à leur environnement. «J’ai imaginé qu’ils devaient s’installer chez Tibits et que leur apparence allait du coup se rapprocher des légumes frais!»

Ainsi sont nés le dragon de mer feuille de salade, la grenouille tomate et la mante religieuse radicchio. Parce qu’elle «adore l’illustration», Gwendoline Martin a d’abord dessiné à la main ses trois créatures. Une fois celles-ci passées au scanner, le graphisme «à l’ordinateur» est intervenu. Pour les couleurs. Les serviettes portent aussi le nom de leur réalisatrice, la classe de l’Eracom à laquelle elle appartient et le nom latin de chaque animal-végétal. Une contraction des deux éléments réels, en latin. À la découverte du résultat, la jeune femme note, ravie, que les traits, les idées, ont été scrupuleusement respectés. Avec son millier de transactions par jour, Tibits offre une vitrine très large à l’étudiante. Qui remporte, en plus de cela, un bon repas cadeau.

Chez Tibits, on ne sait pas encore si l’expérience sera renouvelée. Ni si ces serviettes seront à leur nouveau stand au Montreux Jazz Festival. À noter que des collaborations ponctuelles de ce type ont déjà eu lieu dans d’autres restaurants de la chaîne. Et qu’elles sont par définition exclusives à un lieu. (24 heures)