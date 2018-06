Une expo pour se mettre à la place d’un requérant

Dans le cadre du festival de la Terre, samedi et dimanche à Montbenon, l’association Traits d’Asile mettra sur pied son exposition Bienvenue en Suisse ?. Gratuite, elle invite les visiteurs à «franchir toutes les étapes administratives qu’implique le dépôt d’une demande d’asile».

Au programme : voyage initial, centre d’enregistrement, visite médicale, audition par le Secrétariat d’Etat à la migration voire passage par le clandestinité. Le tout nourri de textes, photos et vidéos, sur la base d’expériences vécues par des migrants.

«L'objectif est d'expliquer et de rendre accessible cette procédure très complexe, explique Carla Jaboyedoff, cofondatrice de l'association. Il y a l'aspect administratif mais aussi des histoires de vie qui donnent une voix à ceux qui n'en ont pas toujours une. Ils ont ainsi l'opportunité d'être experts et de partager leurs connaissances et leur ressenti.» Le parcours est «individualisé et pensé pour intégrer la notion d'aléatoire», précise l'association.

Déjà proposée sur la place Saint-François lors de la Nuit des musées 2017, l’exposition avait accueilli 500 personnes.

L'association Traits d'Asile a été fondée en 2017 par deux jeunes femmes dans le cadre de leurs travaux de recherche en Master. Ces dernières se sont interrogées sur la place des requérants à Lausanne et sur la manière de les inclure dans des démarches collectives et communautaires. D'où la naissance de l'exposition Bienvenue en Suisse ? que les responsables souhaitent désormais transformer en projet pédagogique, notamment dans les écoles.

(24 heures)