Une expo raconte la diversité de Vidy

Exposition et performance pour raconter «la complexité de Vidy». C’est ce que propose la photographe lausannoise Loan Nguyen, sous le titre «Vidy/rivage», du 8 mai au 6 juillet, au Théâtre de Vidy.

Durant la belle saison 2018, elle a photographié la plage et ceux qui la fréquentent. Elle en ramène des panoramas, des portraits mais aussi des sons et des témoignages, recueillis sur le site ou plus tard lors d’un rendez-vous convenu. «Il y a quelque chose de très joyeux, de très ensoleillé à Vidy, mais cet espace peut aussi s’écarter de la belle image du vivre-ensemble, observe Loan Nguyen. Il y a les communautés qui s’échangent de la nourriture mais aussi celles qui se regardent en chiens de faïence, il y a ceux qui sont là pour draguer comme ceux qui n’ont pas d’autres endroits où aller.» Elle-même estime venir de cette complexité, d’un père vietnamien et d’une mère valaisanne qui, justement, se sont connus non loin de cette plage.

En plus de l’exposition, basée sur un mur de cartes postales (le public pourra se servir) et sur deux moniteurs où alternent photos et textes, l’artiste proposera une performance (du 11 au 15 juin). Au milieu des images projetées, elle racontera ses rencontres en restituant oralement les conversations enregistrées tout en distillant ses impressions et des éléments autobiographiques. «J’agis comme si j’étais un amplificateur, comme si je portais la parole de ceux que j’ai rencontrés. C’est une manière de repenser le documentaire, de parler de migration en permettant un point de vue critique», explique Loan Nguyen. L’artiste le sait, son travail sur la diversité de Vidy peut faire penser à celui du photographe Luc Chessex. «Je le connais assez bien mais je ne suis pas son héritière. C’est une suite différente, lui était plutôt flâneur, c’était plus souriant. Là, le goût est parfois plus amer et le fait d’intégrer du texte change beaucoup le regard que l’on pose sur les images.»

(24 heures)

«Vidy/rivage»Du 8 mai au 6 juillet au Théâtre de Vidy. Performance du 11 au 15 juin. Vernissage le 11 mai, à 18 h.