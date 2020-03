Une fondue en famille au goût amer

A l’ère du coronavirus qualifié de pandémie, on n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise. Comme cette famille de l’agglomération lausannoise qui a profité ce week-end de l’arrêt des activités habituelles de chacun pour se retrouver. Grand-maman, qui a franchi la barre des 70 ans, se réjouit de l’occasion pour réunir ses enfants et petits-enfants, déjà en âge de l’adolescence, autour d’une bonne fondue.

Il y a sept personnes. On est encore en dessous de la limite instaurée ce lundi pour les réunions privées par le canton de Vaud dans le régime de «l’état de nécessité». Mais on respecte, tant que faire se peut, la distance et les nouveaux usages de vie en communauté.

Le repas se passe bien, dans la bonne humeur, malgré les soucis et les restrictions provoquées par le coronavirus qui restent en travers de la gorge de tout le monde.

C’est alors que le téléphone sonne, il est 21 heures. Le médecin de grand-maman, qui l’a reçue jeudi dernier pour un check-up, lui annonce qu’il a été testé positif. Elle doit rester confinée chez elle durant cinq jours afin de s’assurer qu’elle ne présente aucun symptôme inquiétant de la sale maladie. Du coup, c’est tout le reste de la famille qui doit se soumettre à une quarantaine, au moins le nombre de jours qui restent depuis la visite médicale et pour autant, bien sûr, que la personne âgée est toujours en bonne santé.

A propos des risques de manger une fondue en groupe, le médecin cantonal genevois, Jacques-André Romand, déclarait il y a une dizaine de jours à la Tribune de Genève que c’était une affaire de «responsabilité individuelle. Pourquoi pas une fondue si les partenaires n’ont aucun symptôme de maladie transmissible?»

Aujourd’hui, la prudence est plus que jamais de mise. Mais on doit tout de même pouvoir apprécier le mets traditionnel des Suisses, à l’image de Stan Wawrinka tout récemment à son retour des Etats-Unis. A condition, sans doute, que chacun mange dans son propre caquelon!

Au fait: aux dernières nouvelles, grand-maman n’a toujours aucun symptôme du coronavirus.