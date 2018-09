Une journée pour fêter l’ouverture d’une route attendue depuis 23 ans

La vie de centaines d’automobilistes et de chauffeurs de poids lourds circulant entre la région d’Écublens-Bussigny et celle de Penthalaz-Cossonay va changer le 4 octobre prochain. Le Canton ouvrira officiellement ce jour-là le dernier tronçon de la RC 177, route de desserte de la zone industrielle d’Aclens - Vufflens-la-Ville. Un ruban de bitume long de 5,5 km, dont cette dernière commune avait demandé l’étude il y a… 23 ans. Pour marquer le coup, une grande fête publique aura lieu ce samedi (voir encadré).

«Comment a-t-on pu, à l’époque, imaginer le développement d’un pôle rail-route sans véritable route de desserte?» se demande encore Ingrid Rossel, syndique de Vufflens-la-Ville. De fait, ce village de 1300 habitants a vu la circulation dans ses rues augmenter parallèlement à l’installation de nouvelles entreprises dans cette plaine bordant la Venoge. Les interdictions de circulation des camions à travers le village n’étant que «modérément respectées», la commune a fini par prendre un projet en otage. Elle a bloqué la délivrance du permis de construire du nouveau – et récemment inauguré – centre logistique de la société Camion Transport jusqu’à l’obtention de garanties de construction de la route. C’est donc peu dire que son ouverture sera un soulagement pour les autorités de Vufflens-la-Ville. «Nous attendons une diminution de 30 à 40% du trafic à travers le village, ce qui nous ramènerait aux chiffres d’il y a une quinzaine d’années», calcule la syndique.

Un changement de vie

Le village de Penthaz bénéficie déjà, lui, et depuis décembre dernier, de l’ouverture à la circulation du tronçon nord de la RC 177. «Ça a changé la vie au village, apprécie le syndic, Philippe Besson. Pour nous, cette route fonctionne comme une véritable route de contournement.» L’élu estime que la mise à jour progressive des GPS fera encore un peu diminuer le trafic, mais la Municipalité planche aussi sur des solutions pour encore amplifier les effets positifs: «Des discussions sont en cours par rapport à la classification de la route traversant le village, puisqu’elle n’est désormais plus la route cantonale officielle. Et nous étudions la mise en place de quelques mesures de modération du trafic complémentaires.» Le plus étonnant dans ce projet d’infrastructure que le Canton a voulu exemplaire, est que même la nature ne s’en sort pas trop mal.

«Notre critique fondamentale est toujours valable: cette route sera un aspirateur à voitures dans un périmètre que nous cherchons à protéger, rappelle le président de l’Association Venoge Vivante, Serge Ansermet. Mais nous serions mauvais perdants de critiquer le projet aujourd’hui. Tous les responsables ont toujours travaillé avec nous dans un esprit constructif et d’ouverture. Et comme nous l’avions demandé, la quasi-totalité de la quarantaine de mesures compensatoires en faveur de la nature aura été réalisée à l’instant de la mise en service de la route.»

«Au final, la construction de la RC 177 a donc abouti à la protection d’orchidées et la création de biotopes, résumait la présidente du Conseil d’État Nuria Gorrite lors de la récente inauguration des nouveaux locaux de Camion Transport. Ce projet nous aura enseigné que, désormais, la politique en général et les grands projets d’infrastructures en particulier ne peuvent plus se faire en silos séparés, thème par thème.»

Encore du travail

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la mise en service de la route ne signifiera pas la fin du travail pour l’équipe ayant mené le projet. «Il y a encore quelques travaux de finitions. De plus, la route sera fermée durant deux mois l’été prochain pour la pose des deux dernières couches d’enrobé bitumineux», explique le chef de projet, Samuel Debossens. S’ajoutent notamment la fin de la réalisation et le suivi des mesures environnementales ou le bouclement des comptes qui prendra, lui aussi, encore de nombreux mois. (24 heures)