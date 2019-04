Une nouvelle Vaudaire pourrait ouvrir cet été

On croyait l’affaire pliée depuis belle lurette. Il n’en est rien. Le restaurant de la Vaudaire, à Vidy, attend encore sa renaissance, six ans après l’incendie qui l’a en grande partie détruit. Une nouvelle demande de permis de construire vient d’être mise à l’enquête, du 2 avril au 2 mai. «L’idée est d’ouvrir avant le 23 juin, pour l’inauguration du nouveau siège du CIO (tout proche, ndlr). Il faut dire que c’est un peu chaud», indique Natacha Litzistorf, municipale en charge du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture à Lausanne.

Pour le groupe hôtelier BOAS, qui porte le projet, ce n’est rien moins que la troisième tentative. Un premier projet, déposé en 2016, avait été rejeté par la Municipalité de Lausanne, jugé disproportionné. BOAS était revenu avec un deuxième projet mis à l’enquête à l’été 2017, qui prévoyait cette fois le maintient du bâtiment et la reconstruction du 1er étage détruit par les flammes. La seule opposition était venue de l’association Casa Luna, qui se battait encore pour imposer une vision alternative de l’avenir de la Vaudaire. Elle avait été levée par la Municipalité.

Ce deuxième projet a toutefois lui aussi tourné court. L’an dernier, les travaux ont en effet montré que la structure du bâtiment menaçait de s’effondrer. «Il a fallu raser toute la bâtisse pour des raisons de sécurité», indique Vanessa Benitez, responsable du bureau des permis de construire à la Ville de Lausanne. C’est ce qui explique cette troisième mise à l’enquête, qui prévoit une reconstruction du bâtiment à l’identique, avec léger agrandissement du restaurant. Mais alors que le précédent projet mis à l’enquête permettait d’accueillir 150 personnes au maximum, il y aura désormais de la place pour près de 250 personnes sur deux niveaux. Explication: un logement initialement prévu à l’étage sera finalement remplacé par une deuxième salle de restaurant et des terrasses. «Il y a une forte demande en été à laquelle l’ancien restaurant ne répondait pas», justifie Natacha Litzistorf. (24 Heures)