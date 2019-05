Une nouvelle place de jeux sort du sable à la Vaudaire

Un envol d’oiseaux vers le lac. Voilà ce qui constitue le nouveau terrain d’exploration et de jeu des enfants qui passeront du côté de la Vaudaire, dès la fin du mois de mai. La touche finale de cette toute nouvelle place sera mise dès la semaine prochaine. Les paysagistes viendront y aménager les sols, le sable, le vert…

Avant eux, pendant sept semaines, les constructeurs de places de jeu étaient à l’œuvre. «Ce sont des spécialistes, détaille Petra Meyer, déléguée places de jeu à la Ville de Lausanne. Ils pensent un concept, développent chaque jeu et arrivent avec leur bois brut. Ils construisent tout sur place.» En plus du bois, élément roi, les bambins trouveront un peu de pierre et des cordages. «Pour nous, la présence d’éléments naturels est un objectif important», souligne Petra Meyer.

Les entreprises spécialistes ne courent pas les préaux suisses. Mais la Ville parvient tout de même à organiser de petits concours entre elles pour les nouveaux projets. Pour développer la place du sud du parc Bourget, les autorités ont demandé à trois entreprises de plancher sur une thématique «oiseaux». «Il fallait en outre que toutes les tranches d’âge puissent y jouer, et l’emplacement était clairement déterminé.»

Côté finances, c’est le Comité international olympique (CIO) qui a été le plus généreux, en mettant 200'000 francs dans cette nouvelle infrastructure pour les enfants. «Il y avait une place de jeu qui a été démontée pour les travaux de son nouveau siège», explique Petra Meyer. La Ville complète avec 150'000 francs supplémentaires.

À peine cette nouvelle aire de jeu aura-t-elle été finalisée qu’un nouveau chantier débutera à l’autre bout de Lausanne, du côté des Boveresses. «Là, les enfants nous ont demandé un thème cow-boys et indiens! C’est ce que nous allons faire.» (24 heures)