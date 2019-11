Une pétition pour interdire les gros 4x4

«En ville, restons mobiles, mais sans SUV ni 4×4 inutiles!» Voilà le slogan de Sylvain Croset, visible sur le site internet qu’il dédie à son combat. Actif dans le milieu de la santé et étudiant en master en développement durable, il est aussi membre passif des Verts. Il veut interdire les SUV et les 4×4 sur le territoire lausannois, ou plus précisément: «Tout véhicule à traction intégrale d’un poids à vide supérieur à 1500 kg.»

Pour lui, «la problématique des 4×4 en ville est toujours plus visible et importante». Il s’appuie notamment sur des chiffres de l’OFS indiquant qu’en 2018, 49% des véhicules achetés en Suisse étaient des 4×4. Et alors? Sylvain Croset liste les arguments qui devraient pousser à signer sa pétition, lancée en février et forte, pour l’heure, de 1200 paraphes. «Il y a tout d’abord la surconsommation d’énergie, mais aussi la taille – et donc la place que ces véhicules prennent –, la sécurité en raison des angles morts et la pollution plus forte que les petits véhicules qu’ils produisent.»

Sylvain Croset entend déposer sa pétition aussi bien auprès du Grand Conseil que du Conseil communal de Lausanne. Il est cependant lucide sur les compétences très réduites en la matière qu’ont la Ville et le Canton. «Je sais que c’est ambitieux et difficile à mettre en place, même au niveau fédéral! Mais je veux faire un signe aux autorités, mettre le thème au centre des préoccupations.»

Le pétitionnaire cite l’exemple de villes européennes qui ont créé des «zones basses émissions», à l’image de Bruxelles. Et demande, «dans un premier temps, de réserver les places de stationnement du domaine public de la ville aux automobiles les plus légères». Sans oublier de favoriser le développement de la mobilité douce et électrique «légère», dit-il.