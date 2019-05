Une rampe pour pédaler à travers Plateforme 10

Sa mise en service n’est prévue que dans deux ans, mais les amateurs de mobilité douce en ont déjà les pédales qui frétillent. En mai 2021, une passerelle reliera la place de la Gare à l’avenue Marc-Dufour sur 250 mètres. Le Canton vient tout juste de lancer les travaux de cette nouvelle liaison qui traversera le site de Plateforme 10 (Musée cantonal des beaux-arts, Mudac et Musée de l’Élysée). Coût de la réalisation: 3,5 millions de francs.

Concrètement, cette rampe sera construite le long du talus entre les murs de soutènement existants. Elle sera large de 4,50 m (vélos 2,50 m/piétons 2 m) avec une pente douce de 5%.

«En contournant ainsi l’avenue Louis-Ruchonnet et en aplatissant la topographie, cette nouvelle passerelle permettra par exemple aux nombreux étudiants des gymnases et écoles professionnelles des quartiers de Provence et de Sébeillon de gagner plus directement, à pied ou à vélo, la gare de Lausanne, nœud central du réseau des transports publics vaudois», expliquent les autorités cantonales. Sur l’ensemble du parcours, des plantes seront disposées par collection, en référence aux institutions muséales.

La future passerelle viendra compléter le projet de Voie verte, qui, à terme, connectera Lutry à Saint-Prex en passant par le site de Plateforme 10. Pour l’heure, seul un tronçon de 300 mètres a été réalisé, entre Marc-Dufour et le carrefour de Sévelin. Il a été inauguré il y a une année. Sur le territoire lausannois, cette Voie verte fera quelque 4 kilomètres de long entre Malley et la frontière de Pully. (24 heures)