Une résidence d’artistes fait son éclosion à Renens

À la Ferme des Tilleuls de Renens, l’art ne se contente plus de s’exposer. Il se crée. Depuis quelques semaines, le lieu culturel accueille ses premiers artistes en résidence, six membres du collectif genevois Primadelus, qui ont pris leurs quartiers dans l’annexe fraîchement rénovée de la maison de maître. Pendant deux sessions de deux semaines, ils ont pu loger sur place tout en se consacrant pleinement à imaginer et construire leur projet. Résultat de ce travail: d’impressionnantes structures en bambou, véritables architectures végétales, ont pris possession du jardin de la Ferme des Tilleuls. Elles y seront présentées ce dimanche lors d’un vernissage et resteront en place jusqu’au 22 septembre.

Pour Primadelus, l’expérience d’une résidence d’artistes est inédite sous une telle forme. «D’habitude, nous nous installons en plein air dans les structures que nous construisons, sourit Bruce Pequignot, l’un des six membres du groupe. C’est un luxe de pouvoir loger ensemble dans un tel espace. Cela permet de concilier une vie de tous les jours avec notre travail, qui demande beaucoup d’écoute entre nous.» En plus, depuis son pied-à-terre, le collectif ne s’est pas privé de tirer parti de sa ville d’accueil. «Notre bambou provient généralement de privés qui en font pousser dans leur jardin et qui finissent par ne pas savoir qu’en faire. Notre programme du jour est d’aller en chercher dans une propriété que nous avons repérée pas loin d’ici.»

Un labo créatif en devenir

«Cette annexe doit fonctionner comme un laboratoire pour la Ferme des Tilleuls», explique Chantal Bellon, directrice de la Ferme des Tilleuls. Car le bâtiment tout juste mis en fonction n’abrite pas qu’un logement. Le rez-de-chaussée comprend un atelier équipé qui sera utilisé par les artistes, mais aussi par les équipes techniques qui mettent en place les expositions. Le 1er étage, lui, comprend un appartement doté de trois chambres et d’un salon. Enfin, un espace est aménagé dans les combles pour accueillir des réunions, des ateliers, voire des répétitions de musiciens invités.

Cet automne, la Ferme des Tilleuls accueillera en résidence l’artiste serbe Joškin Šiljan pendant un mois. Il est prévu qu’il participe au montage de l’exposition qui lui sera consacrée, mais aussi à des activités en interaction avec le public, dont la Ferme tend à faire sa marque de fabrique. «C’est un artiste qui a l’habitude d’impliquer des enfants et des ados dans certains de ses projets. Nous prévoyons par exemple de lui confier un mur de la Ferme pour qu’il réalise une fresque dans une démarche participative», précise Chantal Bellon. L’an prochain, la résidence pourrait également accueillir Danielle Jacqui, qui a fait don à la Ferme des Tilleuls de son Colossal d’Art Brut. Il est en effet prévu que l’artiste française s’implique de très près dans l’installation de cette structure monumentale qui doit sortir de terre dans la cour dès 2020.

«L’utilisation de ces espaces n’est pas figée. Nous prévoyons aussi de les louer à d’autres entités proches ou partenaires de la Ferme.» Chantal Bellon cite notamment l’Écal, la Collection de l’art brut, mais aussi le milieu associatif local. L’appartement a d’ailleurs déjà été loué par le Théâtre Kléber-Méleau, autre institution culturelle phare de Renens. «Ouvrir cette résidence peut être une manière de susciter des idées et des envies, d’attirer des projets et élargir les réseaux artistiques de la Ferme des Tilleuls», conclut Chantal Bellon.

Vernissage

dimanche 26 mai de 11h à 18h

avec une visite guidée de l’exposition «Sève»

en cours à la Ferme des Tilleuls.

(24 heures)