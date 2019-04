Une très longue réflexion pour la réfection des écoles

Au Conseil communal de Lausanne, on l’attend comme le Messie. Rien de très spirituel pourtant dans le texte que réclament les élus depuis plus de cinq ans. Adopté le 18 mars 2014, le «postulat Eggenberger» demande à la Municipalité une planification des rénovations et constructions scolaires.

Le vaste chantier jamais terminé des bâtiments et de leurs classes exige un tableau de bord, avaient estimé les conseillers communaux lors de la précédente législature. Les 52 constructions qui abritent les élèves lausannois, dont certains très vieux collèges, ont besoin d’une attention permanente. Les édifices ont une moyenne d’âge de 41 ans et de nombreux sont vétustes. Tout cela coûte bien évidemment assez cher et constitue même l’un des postes d’investissement les plus importants de la capitale.

«L’important, c’est que le préavis soit publié avant que le Conseil ne doive se prononcer sur les prochains crédits de construction, qui concerneront Saint-Roch, Béthusy et le Belvédère»

Depuis 2014, le Conseil ne voit rien venir. Entré en fonction à mi-2016, le municipal David Payot avait promis le préavis pour mars 2017. Puis les délais se sont succédé, au point que la PLR Florence Bettschart-Narbel a développé, il y a trois semaines, une nouvelle interpellation pour demander une réponse au «postulat Eggenberger». La réaction suite à cette dernière intervention vient de tomber. David Payot explique que le tableau de bord demandé par le Conseil communal se trouve sur le point d’arriver. «L’important, précise-t-il au téléphone, c’est que le préavis soit publié avant que le Conseil ne doive se prononcer sur les prochains crédits de construction, qui concerneront Saint-Roch, Béthusy et le Belvédère.»

La planification n’a rien de simple. Trois principaux critères sont en concurrence: la croissance démographique, les besoins des bâtiments en rénovation et en assainissement énergétique, ainsi que leur intégration dans la ville. «Tout cela implique de garder une certaine flexibilité par rapport aux espaces publics ou semi-publics et en fonction des évolutions pédagogiques aussi», explique David Payot. La Municipalité promet une planification avec un pilotage annuel et une vérification périodique sur la tenue des objectifs: «Par définition, il y a une marge d’erreur dans les prédictions démographiques. L’intérêt consiste dans le fait de corriger ces erreurs.»

«Certains se retrouvent pendant des années dans des Portakabin et ce n’est pas agréable. En hiver il fait froid, en été trop chaud…»

Florence Bettschart-Narbel fait valoir quant à elle qu’une planification devra permettre au Conseil communal d’avoir une vision globale sur les bâtiments scolaires. «Nous votons aujourd’hui des préavis en urgence et au coup par coup», déplore-t-elle. Or, le Conseil aimerait connaître l’état du parc dans sa globalité, et notamment s’assurer que tous les quartiers sont bien servis. «C’est aussi une question de bien-être à l’école pour les élèves, comme pour les enseignants. Certains se retrouvent pendant des années dans des Portakabin et ce n’est pas agréable. En hiver il fait froid, en été trop chaud…» Pour avoir longtemps attendu, l’élue se dit «sceptique» quant à l’imminence de la réponse municipale. David Payot rétorque que si ce préavis prend du temps, c’est que la Municipalité lui «accorde de l’importance». (24 heures)