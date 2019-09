«Une vente in situ donne envie aux visiteurs»

Ce dimanche, à 9h45, débutera la vente aux enchères in extenso du contenu de la maison de maître située au nord de Savuit («24 heures» du 29 août). Des tableaux aux rideaux et aux canapés, des vases chinois aux tabatières en argent, en passant par un service de 155 pièces de porcelaine de Limoges. Tout doit disparaître! Et tout est à voir ce samedi après-midi.

Cette «house sale» est chose rare dans le monde des enchères. Piguet - Hôtel des Ventes, qui vient d’ouvrir une antenne lausannoise, n’en organise qu’une tous les deux ans, en moyenne. Le château de Prangins ou la Maison d’Hauteville, c’était eux. «Ce genre de vente est particulier, témoigne le directeur, Bernard Piguet. À Hauteville, nous avons accueilli 11'000 visiteurs sur trois jours, dont énormément de curieux. Ici, nous attendons aussi beaucoup de gens de la région.»

Ouvert à tous

Car la visite est ouverte à tous, même à ceux qui ne voudraient emporter aucun des 570 lots, dont certains à bas prix. Mais il n’est pas rare que le curieux reparte avec «un souvenir» (attention, une carte d’identité est requise), indique le directeur. «Une vente in situ donne envie: elle a lieu dans une maison aménagée avec amour, avec un ensemble d’objets cohérent.» À Hauteville, Bernard Piguet se souvient que certains tableaux historiques qui n’auraient eu aucune chance dans une vente classique ont «fait des prix de fous». D’ailleurs, quand on espère écouler 85% des lots dans une mise aux enchères traditionnelle, une vente in situ garantit quasi les 100%.

Les habitants de la région viendront sans doute avant tout découvrir les espaces luxueux de cette demeure d’habitude fermée au public. Notamment sa piscine intérieure aux mosaïques bleu et or, bordées d’un sol en marbre et teck. Mais aussi l’espace sobrement nommé «détente» où un billard et un baby-foot, mis en vente, sont installés à côté de la salle disco aux dalles clignotantes. De quoi rêver un peu?