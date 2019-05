[VIDEO] Examens obligent, moins d'étudiants ont fait grève

En comparant les différentes mobilisations pour le climat de ces derniers mois, on pourrait se demander si la ferveur des jeunes n’est pas en train de s’essouffler. En effet, s’ils étaient plus de 15'000 à défiler dans les rues de la capitale vaudoise le 15 mars dernier, ils n’étaient ce vendredi plus que 4500, selon les estimations de la police. Une baisse observée également ailleurs en Suisse. À Genève, ils étaient par exemple 2500 manifestants, contre 5000 en mars.

Pas de quoi, toutefois, inquiéter les organisateurs. «Cette cinquième mobilisation nationale coïncide avec la fin de l’année scolaire et tous les tests et examens qui vont avec», justifie Loris Socchi, membre du comité Grève pour le climat. Pour le jeune homme, pas de doute, dès la rentrée, la ferveur des jeunes Vaudois reprendra de plus belle. «Certes, Vaud a déclaré l’urgence climatique, mais il faut maintenant que des décisions concrètes soient prises au niveau politique. Et on attend toujours.»

Les examens, ce n’est en tout cas pas ce qui a empêché Caroline, 15 ans, de faire grève ce vendredi. «Je suis en dernière année de l’école obligatoire. Plus de la moitié de ma classe n’est pas venue car nous avons les examens dans deux semaines et il faut réviser. Mais moi, ça ne m’a pas empêchée de venir. Je ne vois pas pourquoi étudier si on n’a de toute façon pas d’avenir sur cette planète.»

Un avis que partage Dimitri, 20 ans, étudiant à l’UNIL. «Les tests, on peut les repasser, tandis que la planète, on ne peut pas la changer.» Concernant la réussite de ses examens, il reste toutefois confiant: «Ce ne sont pas ces quelques heures passées à manifester qui me feront louper mes examens. S’il le faut, je passerai des nuits blanches pour réviser.»

Pour Antoine, 20 ans, étudiant à l’EPFL, l’urgence climatique passe avant tout. «Chacun est libre de venir manifester ou pas, mais pour moi, le climat est une priorité.»

Mieux vaut prévenir que guérir, ça semble être le leitmotiv de la police bien présente pour la grève pour le climat à #lausanne malgré une baisse du nombre de manifestants #ClimateAction #GreveMondialePourLeClimat pic.twitter.com/eZzVOLDYcM — Fabien Grenon (@FabienGrenon) 24 mai 2019

Au niveau suisse, il s’agissait déjà de la cinquième mobilisation en faveur de l’environnement depuis le début de l’année, la troisième à se dérouler un vendredi sous la forme d’une «grève» du climat après celles du 18 janvier et du 15 mars. Deux manifestations qui avaient respectivement attiré quelque 22'000 et 50'000 personnes dans tout le pays.

Grève mondiale

A noter que cette «grève» a été suivie dans le monde entier. Revêtant une importance toute particulière pour les pays de l’Union européenne, qui sont invités, ce week-end, à se rendre aux urnes pour choisir leurs futurs représentants à Bruxelles. Des marches ont été organisées dans 1263 villes de 107 pays différents, a affirmé Greta Thunberg, l’étudiante suédoise à l’origine du mouvement. «L’activisme fonctionne. Alors, agissons», a lancé l’adolescente de 16 ans dans une vidéo postée sur son compte Twitter. «Si nous vivons comme nous le faisons maintenant, nous aurons besoin chaque année de 4,2 planètes Terre», a souligné celle qui a été proposée pour le Prix Nobel de la paix 2019.

« Plus chaud, plus chaud, on est plus chaud que le climat... » Les slogans sont toujours aussi forts en cette 5e mobilisation pour le climat à #lausanne #GreveDuClimat #GreveMondialePourLeClimat #ClimateStrike @CHYouth4Climate pic.twitter.com/JN61gHnSEl — Fabien Grenon (@FabienGrenon) 24 mai 2019

(24 heures)