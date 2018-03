[VIDÉO] Il jette la drogue dans son four à pizza

Avec minutie, Frédéric Salzmann déballe trente sachets de marijuana sur le comptoir de la Nonna. Le patron de la pizzeria les a trouvés jeudi dernier sous la poubelle extérieure de son fameux restaurant, situé dans le quartier du Maupas, à Lausanne, tristement réputé pour y abriter du deal de rue à toute heure. «Si je fais ça, c’est pour protester contre cette situation. C’est par révolte. Peut-être qu’après ce geste policiers et politiciens feront quelque chose de concret.»

Cela fait vingt-six ans que Frédéric Salzmann est à la tête de la Nonna. Depuis plusieurs années, il se bat contre le trafic de rue qui gangrène le quartier. «J’ai interdit aux dealers de vendre leur drogue sur le trottoir devant le restaurant, ainsi que dans la ruelle où sont entreposées les poubelles. Gare à eux si je les chope. Ils me connaissent bien. Ils savent ce dont je suis capable», assure le bouillonnant patron.

Jeudi dernier pourtant, un dealer plus courageux ou plus novice que les autres s’est aventuré dans l’impasse. «Je l’ai surpris qui se relevait au niveau des containers. Il était un peu plus de 18 h. Il est parti et je suis allé voir de quoi il retournait.» Muni d’une longue pince, Frédéric Salzmann explore sous les poubelles et tombe sur deux grands sachets en plastique. Ils contenaient chacun quinze sachets de marijuana, pour un total de 60 grammes. Valeur marchande: près de 600 francs. «J’ai encore vu le même dealer qui remuait tout le coin pour retrouver sa drogue. Trop tard: je l’avais confisquée.» Le patron de la Nonna aurait pu appeler la police. Il n’en a rien fait. «Cela fait bien quinze fois que je les appelle pour de la drogue que je découvre, de l’herbe ou de la cocaïne. Jamais les policiers ne m’ont donné une quittance en contrepartie, histoire que je conserve une preuve de l’ampleur du phénomène. Je dois en arriver à cette extrémité, brûler la drogue dans mon four devant témoins, pour espérer que les choses bougent. C’est scandaleux.» Et le patron de joindre le geste à la parole: il dispose l’herbe sur la palette à pizzas et la verse dans les flammes.

1,44 kg d’herbe depuis 2018

Frédéric Salzmann dit ne pas craindre de représailles de la part des dealers. Du côté de la police, on se contente de déplorer cette destruction «qui ne facilite pas notre travail», réagit le porte-parole Raphaël Pomey. Depuis le 1er janvier, 87 saisies de marijuana ont été enregistrées dans le quartier, qu’elles aient été réalisées par la police ou découvertes par la population. Total: 1,44 kilo. Chaque saisie fait l’objet d’un rapport. Il précise la nature du produit et sa quantité. Elles sont transmises tous les trois mois à la police cantonale, qui se charge de leur destruction. «Il arrive que la population, un concierge par exemple, découvre un produit stupéfiant dans un jardin ou entre deux murs. Le produit remis à la police est traité de la même manière que celui découvert dans la rue par les agents.» (24 heures)