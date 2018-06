[VIDEO] Ils se sont mesurés à l'un des sandwiches les plus forts du monde

Nom de code: la «Napalm Mission 2018». Nombre d'inscrits: quinze. Nombre de participants présents: treize (deux ont pris peur). Leur mission: tenter de venir à bout en moins d'une heure d'un des sandwiches les plus forts au monde, si ce n'est peut-être LE plus fort. Et ce sans toucher au verre de lait posé juste devant eux. «Sinon, c'est la disqualification, sourit Samuel Zaradez, codirecteur de Hot Sauce et co-organisateur de la compétition qui a eu lieu jeudi soir dans un bar fréquenté de la capitale vaudoise. Il n'ont le droit de boire que de l'eau.»

«Je ne sais pas si c'est le plus fort du monde, mais c'est sûrement le plus fort de Suisse. On verra, se confiait Arnaud, l'un des participants, juste avant le début de la compétition. Mais je suis confiant, j'adore les nouveaux défis. Surtout si ceux-ci sont épicés.»

Alors, sont-ils arrivés au bout de ce sandwich? Notre vidéo.

(24 heures)