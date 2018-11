[VIDÉO] Lausanne Lumières et Bô Noël allument le centre-ville

Il est temps de rallumer Lausanne. À partir de ce mercredi et jusqu’au 31 décembre, le Festival Lausanne Lumières réinvestit façades, arches ou encore toits du centre-ville à travers quinze œuvres.

Pour cette septième édition, l’événement conserve ses grandes lignes, à savoir des œuvres inédites, d’autres qui reviennent, des collaborations avec des festivals lumineux étrangers, des visites guidées ou encore des balades gourmandes, en collaboration avec Bô Noël (lire en encadré). Cette année, la nouveauté résiderait dans l’approche souhaitée par les organisateurs. «Il s’agira de prendre le temps, de flâner pour redécouvrir Lausanne, explique Julien Finkbeiner, directeur de la manifestation. Les œuvres seront davantage immersives et sensorielles, il faudra s’y plonger.»

Les emplacements des différentes œuvres lumineuses.

À ce titre, deux installations solliciteront la vue mais aussi l’ouïe. «Alcove», du studio ENCOR, où lumières, sons et fumée se mélangeront sous les arches du Grand-Pont. Et puis «Street Light Opera» sur la terrasse Jean-Monnet. Une œuvre pensée comme une balade entre les musiciens d’un orchestre symphonique (des lampadaires, en réalité) pour célébrer les 100 ans de l’Orchestre de la Suisse romande.

Au centre battra un cœur

L’objectif est aussi de rapprocher Lausanne Lumières et les marchés de Bô Noël. Présentés conjointement à la presse, les deux événements doivent «faire vivre l’espace public et ainsi contribuer à soutenir le commerce lausannois», souligne le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Ils cohabiteront physiquement dans plusieurs lieux et dialogueront directement sur la thématique du cœur. Pour préparer l’arrivée de l’émission caritative «Cœur à Cœur» de la RTS (15-21 décembre), un immense cœur lumineux investit la place Centrale tandis que l’une des arches du Grand-Pont accueille un Cœurnotzet dans le cadre de Bô Noël.

La collaboration avec l’événement «i Light Singapore» verdira la toiture des TL, à la place de l’Europe, grâce aux herbes folles de «Dancing Grass» tandis qu’un oiseau blanc symbolisera paix et liberté en s’envolant du pont Bessières (en lien avec le Amsterdam Light Festival). «Ce festival est une invitation à rêver et à se faire plaisir», résume Doris Cohen Dumani, présidente de la Fondation pour le commerce lausannois.

Hôtel de Ville sublimé

Les Services industriels réinstallent leur balançoire lumineuse à la place de la Louve mais proposeront aussi un spectacle intitulé «Rêveries lausannoises» sur la façade de l’Hôtel de Ville. «Cette scénographie originale emmènera les spectateurs dans une vision de Lausanne poétique et envoûtante», annonce la Municipalité.

À découvrir trois fois par jour (17h30, 18h30 et 19h30) du 13 au 23 décembre et même cinq fois durant les Nocturnes (20h30 et 21h30 les 14, 19 et 21 décembre). Notons aussi que des images originales d’artistes suisses reconnus seront projetées sur les façades borgnes de certains immeubles jusqu’au 6 janvier.

Le concours Next, dédié aux jeunes talents, n’est pas reconduit. Les œuvres des anciens gagnants seront par contre visibles. «Double jeu» illumine toujours les arcades de l’église Saint-François tandis que «Sfumato», réalisation d’Arthur Blanc et Alexander Wol­h­off, éclairera le passage de l’Hôtel-de-Ville. «Appelés par la présence lumineuse de l’installation, les passants plongent dans un milieu chaleureux où leurs perceptions sont remises en question», préviennent les organisateurs.

Programmation complète sur www.festivallausannelumieres.ch (24 heures)