[VIDÉO] Un spinosaure toutes dents dehors à Aquatis

Après trois mois de sculpture, trois autres de travail de motorisation et une première structure métallique trop grande pour rentrer dans la fosse volcanique d’Aquatis, le spinosaure est enfin prêt à montrer son sourire acéré aux visiteurs. Aussi grand (12 m de long) que le dinosaure qui foulait la terre à -100 millions d’années, cette reproduction articulée est toutefois plus légère, environ 500 kg contre vingt tonnes pour le spécimen disparu.

Pour Frédéric Ravatin, PDG de Créatime, responsable de la scénographie d’Aquatis, «ce gros poulet, carnivore et piscivore, à la vie semi-aquatique, illustre parfaitement la complémentarité entre les milieux terrestre et aquatique présents à Aquatis. Il permet également d’évoquer l’évolution et le cycle de la vie.»

Pour honorer les mots d’ordre d’Aquatis, «immersion et interactivité» Frédéric Ravatin a prévu d’ajouter une «mise en scène subaquatique, avec des projections contre les parois». Le spinosaure, qui ouvre sa gueule et remue la tête, devrait même émettre un grognement rauque.

Si tout va bien, les curieux pourront apercevoir le spinosaure dès le 21 octobre. L’inauguration, d’abord annoncée au 30 septembre, a en effet dû être repoussée. (24 heures)