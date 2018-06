[VIDÉO] Une raie manta géante file à 100 km/h sur le Léman

Foncer à 50 nœuds (100 km/h) sur l’eau, confortablement installé dans un fauteuil en cuir face au lac. Et relier ainsi Lausanne à Évian en dix minutes – il en faut trente au service régulier de la CGN – ou Genève à Évian en une grosse demi-heure. C’est désormais possible grâce à l’Evian One, un catamaran à la fois spectaculaire et révolutionnaire exploité par le complexe hôtelier Évian Resort.

Renforcer les échanges

«Ce bateau unique au monde contribuera à renforcer les échanges entre la Suisse et la France», s’est réjoui le directeur général de l’établissement Yannick Le Hec lors du baptême officiel jeudi à Évian. «Il permettra à nos clients de nous rejoindre plus rapidement depuis Genève et son aéroport ou d’accéder en quelques minutes aux golfs et restaurants réputés de la région lausannoise, ou au château de Chillon».

Destiné en priorité au transport des clients des hôtels du complexe, l’Evian One pourra toutefois être réservé par tout un chacun. Comptez 650 euros pour un Genève - Évian, soit 65 euros par passager si les dix places disponibles sont occupées.

«L’idée est d’utiliser l’air s’engouffrant sous le bateau pour l’alléger»

Les navigateurs du Léman et les promeneurs sur les rives devront donc s’habituer à voir passer cette drôle de pyramide arrondie, dont la forme a été dictée par les lois de l’aérodynamique. «L’idée est d’utiliser l’air s’engouffrant sous le bateau pour l’alléger», explique Jean-Hervé Paulin, directeur de Pro Yachting, la société exploitant le bateau. «Grâce à la forme d’aile de la coque sous le bateau, plus on va vite et plus la force de sustentation est grande. On peut ainsi gagner jusqu’à un tiers du poids, ce qui diminue à la fois la résistance et la consommation. Et cela fonctionne aussi avec le vent de face.»

Propulsé par deux gros moteurs V8 délivrant chacun 330 chevaux, l’Evian One engloutit tout de même 120 1 de fuel à l’heure. Mais cela représente la moitié de la consommation d’un bateau traditionnel, de taille et de performances comparables.

«Nous sommes encore en phase d’affinage des réglages, notamment au niveau du choix des hélices», explique le concepteur du bateau, Lionel Huetz, directeur de la société A2V (pour Advanced Aerodynamic Vessels) basée à La Rochelle. «C’est un bateau très novateur, puisque depuis la création de notre société en 2013, nous n’en avons construit que trois: un prototype en 2015, un modèle de 25 places naviguant depuis quelques semaines au Gabon et l’Evian One. La technologie est déposée et le concept de sécurité passive breveté.»

Autorégulateur

L’idée est d’obtenir un bateau autorégulateur en matière de stabilité en disposant le poids plutôt à l’avant pour qu’il contrebalance l’effet aérodynamique à l’arrière. Les vagues d’un bateau de la CGN, traversées à 70 km/h sans grand mouvement semblent confirmer le bien-fondé du concept.

Autre particularité de l’Evian One, il est propulsé par des hélices de surface. Cela signifie qu’à pleine vitesse, seul un tiers de l’hélice se trouve dans l’eau. Un fonctionnement qui a pour conséquence la formation d’une grande gerbe d’eau à l’arrière du bateau, mais un sillage quasi exempt de vagues. «Ce bateau futuriste en forme de raie manta n’est donc pas qu’un moyen de locomotion prestigieux ou un outil touristique a relevé la première adjointe au maire d’Évian-les-Bains, Josiane Lei, lors du baptême. Il sera pour tous ces futurs passagers une source d’expériences nouvelles.» (24 heures)