Vélos et piétons pourront enfin flâner sur la route du Dézaley

La route cantonale en aval du vignoble le plus emblématique de Lavaux est un long bout droit. L’histoire de son réaménagement est en revanche un serpent de mer. Après une décennie à ergoter, un projet pour assurer la continuité du trafic vélo entre Treytorrens et Rivaz – seul tronçon où il est interrompu entre Lausanne et Vevey – a été mis à l’enquête jusqu’au 10 mai. Ses autres buts: améliorer la sécurité des piétons – toujours plus nombreux dans la région inscrite à l’Unesco –, homogénéiser la chaussée et assainir les estacades qui la soutiennent. La mue devrait s’achever à l’été 2024 mais suscite quelques oppositions (lire encadré).

Principal effet de ce gros chantier, qui devrait démarrer en mars 2020 et être réalisé sans interruption de trafic, les quatre voies de circulation actuelles passeront à deux sur les 2 km du tracé. Chacune sera bordée d’une bande cyclable. Pour l’instant, ces pistes s’interrompent après la sortie de Treytorrens pour recommencer à l’entrée de Rivaz. En 2010 déjà, François Marthaler, alors conseiller d’État en charge des Infrastructures, disait que la route cantonale serait aménagée pour les vélos au pire à l’horizon 2017. Ils sont en moyenne 200 à emprunter cette route chaque jour, selon des comptages cantonaux de 2015.

Aides à la traversée

Dans nos colonnes, il parlait aussi de laisser une place «généreuse» aux piétons. Ce sera chose faite: le trottoir aval, côté lac, sera élargi (minimum 1,5 m) et protégé de la route par un muret. Un «marchepied» - étroit trottoir de 20 centimètres minimum - sera aménagé en amont, tout le long des murs de soutènement. Mais surtout, on pourra traverser à pied cette route cantonale davantage connue pour ses excès de vitesse (jusqu’à 181 km/h mesurés!) que pour son tourisme pédestre. Quelques places de parc deux-roues et voitures (deux de plus qu’actuellement) seront créées et des «aides à la traversée» – sortes d’îlots entre les deux voies de circulation – seront aménagées sous le Clos des Moines et celui des Abbayes, domaines viticoles de la Ville de Lausanne. Un éclairage public dynamique sera ajouté à certains endroits.

Le projet rappelle celui qui avait été pensé par l’Association Lavaux Patrimoine mondial (LPm) au début des années 2010. Il était question d’installer un Centre d’interprétation du paysage au Clos des Moines, en lien avec la création d’un sentier pédestre et cyclable arborisé sur la route cantonale entre Épesses et Rivaz. C’est peut-être ce qui a retardé le projet Marthaler, déjà en phase de consultation auprès des communes de Puidoux et Rivaz. «Ils voulaient intégrer notre projet, qui comprenait des places de parc pour les cars et du mobilier pour les piétons, et tout faire en même temps», se souvient Emmanuel Estoppey, ancien gestionnaire du site de Lavaux. Jugé trop onéreux par la Ville, le centre avait été abandonné. LPm a depuis trouvé des locaux à Grandvaux. Et le réaménagement de la RC 780 a été mis en sourdine.

Limitation à 80 km/h

Cela fait donc dix ans que les piétons trépignent côté lac. Mais si le Canton a décidé de les faire traverser, il n’est pas question de leur laisser la priorité: il n’y aura donc pas de marquage au sol et la route sera toujours limitée à 80 km/h. «C’est une question de fréquentation et de volume de trafic», explique Pierre Bays, chef de la division Infrastructures à la Direction générale de la mobilité et des routes. Selon les comptages 2015, le tronçon est emprunté chaque jour par environ 9350 véhicules. Il fait partie du réseau de base principal, c’est un itinéraire de délestage de l’autoroute A9 et sa largeur comme son tracé rectiligne motivent cette limitation de vitesse. «Mais la Commission cantonale de limitation de vitesse pourrait décider de passer le secteur des Clos à 60 km/h, après utilisation et analyse», indique Pierre Bays.

Plantée en plein périmètre de protection de Lavaux, la route du Lac est aussi à l’inventaire des voies de communication historiques de la Suisse. Ainsi, les aménagements prévus respecteront les caractéristiques paysagères des lieux. La borne kilométrique en contrebas de la route, témoignant du passé de ce tracé romain reliant Lausanne à Saint-Maurice, sera rehaussée au niveau du trottoir. (24 Heures)