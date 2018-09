Vingt ans d’expertise au service de l’accueil des tout-petits

C’est une toute petite équipe de conseillères qui parcourt le canton. Aux débuts, cela se faisait à bord d’un petit bus rempli de matériel qui faisait le tour des jardins d’enfants, dispensant des conseils pédagogiques au personnel. Mais en vingt ans, l’association PEP (Partenaire Enfance et Pédagogie) a su se positionner en tant que conseiller incontournable des professionnels de l’accueil de jour. La structure vient de célébrer son anniversaire à un moment clé qui, après des années d’essor des crèches, garderies et Apems, entre autres, voit les communes tenter de limiter l’augmentation des coûts dans l’application de la loi sur l’accueil de jour. Or, PEP mise depuis toujours sur la qualité dans l’encadrement des tout-petits.

Fabienne Guinchard est à la tête de la structure depuis ses débuts. Elle qui avait dirigé la première UAPE de Lausanne, en 1989, a hissé l’association PEP au rang de référence romande en matière d’accueil de la petite enfance. Les demandes de conseils arrivent de garderies d’autres cantons, sans que la structure vaudoise puisse y répondre. Principalement financée par la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE), l’association se doit d’aider les structures d’accueil vaudoises.

«Le point de départ de notre travail est souvent une difficulté qu’éprouve une structure avec le comportement d’un enfant, explique Fabienne Guinchard. Nous avons développé un outil d’analyse qui permet de comprendre la nature du problème et de proposer des solutions.» Mais l’équipe de la directrice offre aussi ses conseils en matière de gestion administrative et financière d’une garderie.

L’an dernier, la petite structure a étendu son activité aux Apems, ce qui accroît son domaine d’expertise à la garde des enfants de 0 à 12 ans. Ainsi, 88 structures d’accueil ont frappé à la porte de PEP afin d’obtenir des conseils. «On arrive plus avec des questions que des procédures à suivre, indique la directrice. Lorsqu’on prend soin des enfants des autres, il faut être capable de réfléchir et d’agir en fonction des contextes et ne jamais oublier la vulnérabilité des jeunes enfants.»

L’équipe de PEP vise la qualité, comme le veut la loi sur l’accueil de jour, soit «la mise en place d’un milieu favorisant l’initiative, le jeu, l’exploration, la sécurité psychique et affective, mais aussi l’implication des parents». Pour les conseillers, la volonté affichée par les communes de limiter les coûts de l’accueil de jour est une menace. «De mauvaises conditions d’accueil peuvent avoir des impacts importants, prévient Fabienne Guinchard. Par exemple, un manque de relation attentionnée peut générer de l’inquiétude chez les tout-petits et avoir des conséquences négatives sur leur développement à long terme.»

Les professionnels et les parents d’élèves ont récolté 12 000 signatures contre le futur cadre de référence pour l’accueil parascolaire. Dans ce débat, PEP ne compte toutefois pas s’impliquer publiquement. «Il est temps pour nous de nous positionner sur la légitimité de notre discours, assure Fabienne Guinchard. Mais on ne fera pas de politique, on dira simplement ce que l’on sait.» (24 heures)