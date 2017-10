Voici où seront posés trois nouveaux radars

C’est sûr: il va falloir sérieusement lever le pied à Lausanne à l’avenir. Après avoir récemment annoncé l’acquisition d’une seconde «Rolls des radars» en 2018 pour 250 000 francs , la police de Lausanne casse sa crousille et poursuit ses emplettes. Cette fois, ce sont trois nouveaux appareils de contrôle de la vitesse qu’elle souhaite acheter, pour un montant total de 450 000 francs , et cela avant la fin de l’année.

L’arsenal de la police pour traquer les Fangio va donc encore s’étoffer. Aujourd’hui, elle dispose de 32 boîtes à feux installées à des carrefours stratégiques (un ne fonctionne actuellement pas pour cause de travaux), de 3 voitures radar, d’une remorque-radar et bientôt d’une seconde, et de deux pistolets laser pour contrôler la vitesse en ville. Les trois nouveaux appareils fixes, qui seront installés sur un mât, ne contrôleront d’ailleurs que la vitesse. Ils seront disposés de la façon suivante: un sur la route de Berne au niveau du Chalet-à-Gobet, dans le sens de la montée, et les deux autres au niveau de l’avenue de Provence, dans les deux sens.

Pourquoi ces nouveaux achats? «Nous observons que les conducteurs finissent généralement par connaître les emplacements des radars fixes et adaptent ensuite la vitesse sur le long terme, ce qui est le but que nous recherchons ici», explique Raphaël Pomey, chargé de communication à la police municipale. La police aurait toutefois constaté, au moyen de contrôles mobiles, que des dépassements importants avaient fréquemment lieu au niveau du Chalet-à-Gobet et sur l’avenue de Provence. «La situation devait être stabilisée. Le radar fixe nous semble être l’outil idéal pour garantir ceci sur le long terme.» (24 heures)