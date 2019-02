Y a-t-il trop de feux rouges à Lausanne ?

Supprimer des feux rouges pour fluidifier le trafic à Lausanne. C'est ce que propose, à travers un postulat, le conseiller communal PLR Mathieu Maillard. Pour lui, le feu du carrefour de la place de l'Ours et celui situé devant le Parc Mon-Repos, passés à l'orange clignotant pour cause de chantiers, doivent servir d'exemples. «Ces situations ramènent les règles de la circulation aux règles de base. La mise à l'orange rend le trafic plus fluide et les automobilistes plus attentifs, il s'agit donc de renforcer la coopération sociale basée sur la responsabilité individuelle et l'élégance, défend l'élu. Ce n'est pas une position pro voiture, c'est une position pro fluidité et pro qualité de vie.» Il propose donc de réfléchir à la suppression de certains feux de signalisation «lorsque la sécurité, notamment piétonne, le permet» et de les remplacer par des céder le passage et des Stop «aux endroits où cela semble approprié».

Mardi soir, au Conseil communal, le débat s'est concentré sur l'avantage qu'une telle mesure pourrait offrir aux voitures par rapport aux vélos et aux piétons. «L'accent est mis sur la fluidité du trafic automobile, en oubliant la fluidité de la mobilité douce, estime Johann Dupuis (Ensemble à Gauche). Si l'on veut empêcher la congestion il faut changer les habitudes c'est-à-dire miser sur la gratuité et le développement des transports publics tout en rendant plus désagréable le trajet individuel.» Pour Vincent Rossi (Les Verts), il faudrait réfléchir «au cas par cas» et en premier lieu si la suppression du feu «bénéficie à la mobilité douce».

L'idée d'une telle mesure serait aussi de réduire les nuisances, notamment pour les riverains. «Les démarrages et les accélérations induites par le passage des feux au vert sont sources de pollution sonore et de pollution tout court. Je suis donc favorable à un bannissement mais il doit être accompagné d'une généralisation du 30km/h dans l'ensemble de la zone urbaine», souligne Claude Calame (Ensemble à Gauche).

En charge de la mobilité, la municipale Florence Germond (Parti socialiste) rappelle que les feux de signalisation ont des rôles divers. «Certains feux d'accès au centre-ville sont là pour retenir le trafic à l'extérieur, d'autres permettent de prioriser les bus ou encore de sécuriser certains itinéraires, notamment pour les écoliers.» Toutefois, l'élue précise que le postulat «pose de bonnes questions» et qu'une réflexion globale a été amorcée : «il s'agit d'avoir une vision globale pour aller vers plus de convivialité entre les différents modes de transport». Désireux de rassurer les sceptiques, Mathieu Maillard confirme qu'il souhaite une réflexion large. «Et vu la composition de la Municipalité je n'ai aucun doute sur le type de mobilité qui sera favorisé.»

Le postulat a été renvoyé à la Municipalité à une quasi unanimité moins quelques abstentions chez Ensemble à Gauche. (24 heures)