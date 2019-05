À Beaulieu-Jomini, chaque étage a des jeux à son âge

Sortir du toboggan et des balançoires, offrir des espaces de loisirs à un large public et revaloriser des lieux désertés par les Lausannois. Ce sont ces intentions qui ont guidé l’élaboration des deux (devrait-on dire cinq?) nouveaux espaces de jeu créés aux promenades du Bois-de-Beaulieu et Jomini, en amont du Centre de Congrès, qui sont inaugurés ce samedi.

La topographie des lieux, situés de part et d’autre de l’avenue du Mont-Blanc, a inspiré leur programme. À l’ouest, le calme et le retrait d’une colline arborisée plantée d’un édicule se sont imposés pour les petits, qui se partageront deux étages. À l’est, l’ancienne place de jeux en plein virage, boudée par les familles pour sa dangerosité, a été partagée en trois terrasses et sera quant à elle dédiée aux plus grands. «D’habitude, on aime bien mélanger les âges dans un même espace, admet Florence Germond, municipale en charge des places de jeux. Ici, la sécurité rendait leur séparation plus pertinente.»

Café avec vue sur les petits

Les tout-petits se retrouvent ainsi tout en haut, le plus loin possible de la circulation. Ils seront aussi, mais seulement dès le printemps 2020, à un coup d’œil de leurs parents installés à la nouvelle buvette du Bois-de-Beaulieu. Un édicule est en cours de travaux et devrait connaître ses gérants tout soudain. «Un premier appel d’offres n’a rien donné, explique Natacha Litzistorf, municipale des Parcs et Domaines. Le second nous a apporté deux candidatures solides.»

La promenade de Jomini (ci-dessus) propose des infrastructures de sport urbain où les générations sont invitées à se côtoyer. ODILE MEYLAN

Un sentier de planches descend dans la petite forêt pour mener à l’espace des moyens. Là où se pratiquait assidûment le parcage sauvage durant les foires de Beaulieu ont été installés un jeu d’eau qu’on actionne, des cabanes, des échelles de cordes… «Lorsque nous avons lancé le projet en 2015, il ne restait rien des quelques jeux qui y avaient existé auparavant, se souvient Florence Germond. Nous avons décelé un potentiel énorme.»

Des arbres fruitiers ont été plantés par la Ville avec l’aide des écoliers de Beaulieu. Ils se chargeront, avec les riverains, d’en récolter les prunes et les mirabelles. «On est à l’intersection de plusieurs quartiers dynamiques, constate Natacha Litzistorf. Nous sommes là pour insuffler des idées, mais ce sont les habitants qui feront vivre ce lieu.»

Premier parkour parc

À l’est de la route, la promenade Jomini est bien vivante. Le bruit des skateurs a déjà fait l’objet d’une plainte de voisins. Pour autant, les infrastructures dédiées aux ados et jeunes adultes – fitness urbain et ping-pong en haut, skate au milieu et les murs de briques du premier parkour parc lausannois en bas – ne sont pas remises en question. «On doit penser à toutes les catégories de la population, insiste Florence Germond. Et on oublie souvent les ados.»

Ces aménagements ont coûté quelque 1'350'000 francs. Ils répondaient aux postulats de Valéry Beaud et d’Anne-Françoise Decollogny, qui souhaitaient voir le quartier de Beaulieu rendu aux enfants et aux jeunes.

Inauguration ce samedi 11 mai 10 h-16 h vide-greniers et buvette; 10 h 30 contes; 11 h 30 partie officielle; 13 h initiation au parkour. (24 heures)